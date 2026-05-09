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Verstärkung in der Defensive – HEV verpflichtet Christian Obu!

9. Mai 20261 Mins read112
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Christian Obu - © EV Lindau Media/PR
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Herne. (PM HEV) Mit Christian Obu können die Miners den ersten Neuzugang in der Defensive verkünden. Der Verteidiger wird am Gysenberg mit der Trikotnummer 78 auflaufen.

Christian Obu verbrachte seine Nachwuchszeit in Rosenheim und wechselte mit 16 Jahren in das renommierte Nachwuchsprogramm der Red Bull Hockey Academy, wo er eine hochklassige Eishockeyausbildung erhielt. Anschließend zog es den damals 19-Jährigen zu den Löwen Frankfurt in die DEL2, wo er seine ersten Profieinsätze absolvierte und zudem den heutigen Teamkollegen Christian Kretschmann erstmals kennenlernte. Nach einer weiteren Spielzeit in der DEL2, bei den Heilbronner Falken, kehrte der 180 cm große Verteidiger schließlich zu den Starbulls Rosenheim zurück.

In Rosenheim übernahm der gebürtige Altöttinger bereits eine größere Rolle als zuvor in der DEL2 und belohnte sich und sein Team in der Saison 2022/23 mit dem Aufstieg in die DEL2. Nach dem Aufstieg wechselte Obu zu den Lindau Islanders, wo er wichtige Spielpraxis sammelte. Dort traf der heute 25-Jährige mit Marc Hofmann auf einen weiteren aktuellen Miner. Während Obu in Lindau noch eher defensiv eingesetzt wurde, folgte während der Saison 2024/25 der Wechsel nach Peiting, wo er auch seine offensiven Qualitäten unter Beweis stellen konnte. Im Saisonendspurt erzielte der laufstarke Verteidiger 10 Punkte in 13 Spielen und verlängerte anschließend seinen Vertrag. Auch in der abgelaufenen Saison überzeugte Obu mit 29 Punkten in 50 Hauptrundenspielen sowie der zweitbesten Plus/Minus-Statistik aller Verteidiger seines Teams.

In Herne soll der Verteidiger nun den nächsten Entwicklungsschritt gehen und den Miners sowohl defensive Stabilität verleihen, als auch offensiv neue Impulse setzen. „Ich habe mir viele Spiele von ihm angeschaut. Er bringt als Verteidiger viel Offensivqualität mit und ist auch läuferisch sehr stark. Er ist immer noch jung und wir sind überzeugt, dass er bei uns den nächsten Entwicklungsschritt machen kann. Außerdem wird er uns im Powerplay zusätzliche Optionen geben“, so HEV-Coach Soccio zur Verpflichtung von Christian Obu.

In Herne trifft der Neuzugang mit Marc Hofmann und Christian Kretschmann auf zwei alte Bekannte.

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