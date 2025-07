Verstärkung fürs Löwenrudel: Leander Ruß kehrt nach Waldkraiburg zurück

Waldkraiburg. (PM Löwen) Es hat etwas gedauert, bis sich in Sachen Neuzugänge beim EHC Waldkraiburg etwas tat – doch nun können sich die Fans der Löwen auf ein junges Talent freuen, das nicht nur bestens ins Rudel passt, sondern auch schon erste Duftmarken in der Waldkraiburger Eishalle hinterlassen hat.

Mit Leander Ruß begrüßen die Industriestädter einen jungen, hungrigen Stürmer, der aus der Nachwuchsschmiede des EHC Klostersee stammt und nun offiziell zum EHC Waldkraiburg wechselt.

Der 21-jährige Linksschütze ist kein unbeschriebenes Blatt in Waldkraiburg. Bereits in der Landesliga-Saison 2023/24 streifte er sich zweimal das Trikot der Löwen über – ausgestattet mit einer Förderlizenz. Und das mit Erfolg: Beide Einsätze krönte er mit einem Treffer. Wer ihn damals beobachtet hat, erinnert sich an einen engagierten, technisch starken Spieler, der sich in jede Szene warf und sofort ein Gespür für seine Mitspieler zeigte.

Sein erstes Tor für den EHC erzielte Ruß in einem Vorbereitungsspiel gegen Fürstenfeldbruck – ein sehenswerter Treffer zum zwischenzeitlichen 6:0 nach einem präzisen Zuspiel von Förderlizenz-Kollege Bernhard Schönig. Nur wenige Tage später schlug er erneut zu: Beim 11:1-Kantersieg gegen Trostberg fälschte Ruß einen Schuss von Tim Ludwig unhaltbar zum 4:1 ab – ein Tor, das sinnbildlich für seinen Einsatzwillen und Spielinstinkt steht.

In der vergangenen Saison sammelte Leander Ruß weitere Erfahrungen in der Bayernliga beim EHC Klostersee und in der Landesliga beim ERSC Ottobrunn, wo er in der Relegation mit drei Assists in sechs Spielen erneut seine Spielübersicht und Teamfähigkeit unter Beweis stellte.

Cheftrainer Jürgen Lederer freut sich über die Verpflichtung: „Leander ist ein Spieler, in dem noch eine Menge Potenzial steckt. Er bringt viel Tempo mit, denkt offensiv, ist lernwillig und bringt die richtige Einstellung mit. Er kann für uns sehr wertvoll werden – gerade, weil er bereit ist, sich weiterzuentwickeln.“

Auch die Fans dürfen gespannt sein: Ruß bringt nicht nur Talent und Ehrgeiz mit, sondern kennt bereits das Umfeld und hat gezeigt, dass er sich schnell integrieren kann. Er ist ein Spieler, der mit Einsatz, Spielfreude und der Bereitschaft, für das Team arbeitet.

Mit Leander Ruß wächst der Kader der Löwen um eine weitere Option in der Offensive – und um einen Spieler, der noch lange nicht am Ende seiner Entwicklung angekommen ist. Wenn er an seine Leistungen aus der Vorbereitung 23/24 anknüpfen kann, dürfte der junge Stürmer mehr als nur ein Lückenfüller sein. aha