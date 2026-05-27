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Verstärkung für IceFighters-Defensive

27. Mai 20261 Mins read49
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Fabian Koziol - © Sportfoto-Sale (DR)
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Leipzig. (PM IceFighters) Aus dem Allgäu geht es in die Leipziger Tieflandsbucht: Verteidiger Fabian Koziol schließt sich zur kommenden Saison den KSW IceFighters Leipzig an.

Der 26-jährige Linksschütze stand zuletzt für den ESV Kaufbeuren auf dem Eis. Insgesamt absolvierte er in den vergangenen neun Spielzeiten 343 DEL2-Spiele für die „Joker“ aus dem Allgäu.

Fabian Koziol stammt aus Füssen, wo er auch mit dem Eishockeysport begann. Zur Saison 2014/2015 wechselte er nach Kaufbeuren und blieb diesem Standort seitdem treu. Der 1,83 m große Defender wurde insgesamt 28 Mal in die deutschen Nachwuchsnationalmannschaft berufen (U18, U19, U20) und trug zudem als Förderlizenzspieler 41 Mal das Trikot des ECDC Memmingen.

„Fabian bringt jede Menge DEL2-Erfahrung mit und soll unserer Defensive mehr Stabilität verleihen. Er verfügt über einen guten ersten Pass und ist ausgesprochen zweikampfstark. Wir hoffen, dass er sich nach vielen Jahren in Kaufbeuren hier schnell einlebt und zu einem Leistungsträger entwickelt. Wir freuen uns sehr auf ihn“, so IceFighters-Geschäftsführer André Schilbach.

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