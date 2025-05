VerstÃ¤rkung fÃ¼r die Defensive: Schmied bleibt, Thomas kommt

Langenthal. (PM SCL) Der SC Langenthal setzt in der kommenden Saison auf Kontinuität und neue Impulse in der Verteidigung: Gian-Marco Schmied verlängert seinen Vertrag um ein weiteres Jahr, während mit Michael Thomas ein erfahrener Neuzugang aus Arosa zum Team stösst.

Beide Spieler haben beim SCL einen Vertrag bis zum Ende der Saison 2025/26 unterschrieben.

Gian-Marco Schmied weiterhin bei Gelbblau Der 22-jährige Gian-Marco Schmied gehört seit der Premierensaison 2023/24 in der MyHockey League zum festen Kern der ersten Mannschaft. In bisher 63 Pflichtspielen überzeugte der Verteidiger mit konstanten Leistungen und seinem Einsatzwillen. Sportchef Marc Kämpf freut sich über den Verbleib des Verteidigers: «Mit Gian-Marco Schmied halten wir einen jungen, entwicklungsfähigen Verteidiger in unseren Reihen, der mit seiner einwandfreien Arbeitseinstellung überzeugt. Er ist in der Mannschaft sehr geschätzt und ein echter Teamplayer.»

Michael Thomas neu beim SCL Mit Michael Thomas erhält die SCL-Abwehr zusätzliche Stabilität und offensive Qualität. Der 27-jährige Doppelbürger (CH/USA) wechselt vom ehemaligen Ligakonkurrenten EHC Arosa nach Langenthal und bringt die Erfahrung aus 85 MHL-Partien mit. Davor war er vier Jahre im amerikanischen Universitätshockey aktiv. «Michael bringt Ruhe ins Spiel und überzeugt mit seiner Mobilität», so Kämpf. «Er trifft gute Entscheidungen mit der Scheibe und wird uns im Transition-Spiel einen Schritt vorwärtsbringen.»

Der SC Langenthal heisst Michael Thomas herzlich willkommen in Gelbblau und freut sich, dass Gian-Marco Schmied weiterhin Teil der Mannschaft bleibt.

