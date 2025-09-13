Verstärkung für die Brucker Defensive: Bayernliga-Verteidiger wechselt zum EVF

Fürstenfeldbruck. (PM EVF) Der EV Fürstenfeldbruck hat eine Verstärkung für seine Defensive bekanntgegeben: Der 22 Jahre alte Verteidiger Stephan Sailer wechselt zum EVF.

Sailer kommt vom Bayernligisten HC Landsberg Riverkings. In der vergangenen Saison ging er mit einer Förderlizenz bereits in mehreren Vorbereitungsspielen und in fünf Landesliga-Spielen für den EVF aufs Eis.

EVF-Trainer Philipp Steidle freut sich, dass Sailer den Kader des EVF nun dauerhaft verstärkt „Er ist ein sehr ehrgeiziger Spieler mit einer guten Übersicht und Zweikampfstärke“, sagt Steidle über den Verteidiger. Sailer selbst teilte via ev-fuerstenfeldbruck.de mit: „Durch die Förderlizenz kenne ich die Mannschaft und fühle mich hier wohl.“ Außerdem habe er gute Gespräche geführt mit dem neuen Trainer Philipp Steidle und mit Manuel Vilgertshofer, der seit Juni im Vorstand für die Belange der ersten Mannschaft verantwortlich ist. Beim EVF will sich Sailer persönlich weiterentwickeln und seinen Teil zu einer erfolgreichen Saison und zu einer Platzierung oberhalb von Platz acht in der Tabelle beitragen.

Ausgebildet wurde Stephan Sailer beim HC Landsberg (seit 2018 HC Landsberg Riverkings). Von 2019 bis 2022 ging Sailer als U20-Spieler in der DNL-Division 3 aufs Eis. In der Saison 2021/2022 machte er seine ersten beiden Punktspiele in der Oberliga und von 2023 an spielte er für Landsberg in der Bayernliga. Fortsetzen will der 22 Jahre alte Informatikstudent sein Engagement für den Eishockeynachwuchs. Seit mehreren Jahren gehört er zum Trainerteam der Landsberger U13.