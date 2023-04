Verstärkung auf der Torhüterposition des EHC Freiburg

Freiburg. (PM EHCF) Mit dem 29-jährigen David Zabolotny kann der EHC Freiburg einen weiteren Neuzugang präsentieren. In Frankfurt am Main geboren, lernte der Torhüter...

In Frankfurt am Main geboren, lernte der Torhüter in Polen das Eishockeyspielen und kann dabei bis heute auf die Erfahrung aus sieben Spielzeiten in der höchsten polnischen Spielklasse zurückgreifen. Doch auch in Deutschland ist Zabolotny bei weitem kein Unbekannter. In der Oberliga stand der Schlussmann unter anderem in den Diensten von Lindau, Deggendorf und Hannover.

Die letzten beiden Spielzeiten trug er mit einer Fangquote von 91,6 % und 93,2 % das Trikot von Comarch Cracovia, mit welchen er unter anderem auch in der Champions Hockey League auftrat und auch hier eine Fangquote von 93,3 % aufweisen konnte. Zudem hütet der 180 cm große Schlussmann das Tor der polnischen Nationalmannschaft, verfügt jedoch auch über einen deutschen Pass und zählt damit nicht als Importspieler.

Sportdirektor Peter Salmik: „Wir freuen uns sehr, David für die kommende Saison in unserem Team zu haben. Er besticht durch seine Ruhe und Erfahrenheit und wird unserer Mannschaft dahingehend guttun. Es ist schön, dass wir ihn trotz vieler Anfragen von unserem Verein überzeugen konnten und er nun unser Trikot tragen wird.“

Neuzugang David Zabolotny über seinen Wechsel: „Nach zwei Jahren in Polen freue ich mich darauf, nach Deutschland zurückzukehren und für den EHC Freiburg spielen zu dürfen. Ich habe viel Gutes über den Verein, die Fans und die tolle Stadt gehört und bin davon überzeugt, dass wir mit der Mannschaft eine erfolgreiche Saison spielen werden. Ich bin motiviert und kann es kaum erwarten, euch alle in der Echte Helden Arena zu treffen.“

Der Kader des EHC Freiburg für die DEL2-Saison 2023/24

Tor: Patrik Cerveny, David Zabolotny (Comarch Cracovia)

Verteidigung: Calvin Pokorny, Alexander De Los Rios, Mick Hochreither

Sturm: Nikolas Linsenmaier, David Makuzki, Shawn O’Donnell, Parker Bowles (Sparta Sarpsborg), Ludwig Nirschl (Tölzer Löwen)

