VerstÃ¤rkter Fokus auf Kaderplanung: DEL-Schlussmann ist erster Neuzugang der Eispiraten Crimmitschau

Crimmitschau. (PM Eispiraten) Nach der erfolgreichen Unterzeichnung des neuen Stadionnutzungsvertrages richten die Eispiraten Crimmitschau ihren Fokus nun verstärkt auf die Kaderplanung für die Saison 2025/26 – und können dabei auch ihren ersten Neuzugang präsentieren.

Torhüter Nikita Quapp wechselt von der Düsseldorfer EG nach Westsachsen. Der 22-jährige Linksfänger wird künftig das Eispiraten-Trikot mit der Nummer 33 tragen.

„Nikita ist ein Goalie mit viel Potential. Er wird von uns das nötige Vertrauen bekommen, um der Mannschaft ein sicherer Rückhalt zu sein“, erklärt Teammanager Ronny Bauer, der in den vergangenen Wochen immer wieder mit Cheftrainer Jussi Tuores im engen Austausch stand und – trotz aller schwierigen Umstände rund um die Eispiraten – die Zusammenstellung des Kaders für die Saison 2025/26 forcierte.

„Ich habe die ganze Debatte verfolgt und stets an ein gutes Ende geglaubt. Ich freue mich, dass jetzt alles geklappt hat und sich nun alle voll auf die kommende Saison konzentrieren können“, erklärt Nikita Quapp. „Ich habe viel Positives über den Standort und die Menschen drumherum gehört und hatte gute Gespräche mit den Verantwortlichen, weshalb ich der Meinung bin, dass ich mich hier in Zukunft gut weiterentwickeln kann“.

Seine ersten Eishockeyerfahrungen sammelte Quapp in seiner Heimatstadt Ravensburg, ehe er 2016 zur Red Bull Hockey Academy nach Salzburg wechselte. Nach vier Jahren in Österreich zog es den Linksfänger zu den Krefeld Pinguinen, wo er 22 DEL-Partien bestritt. 2022 sicherten sich die Eisbären Berlin die Dienste des talentierten Goalies. Hauptsächlich lief er in dieser Zeit für die Lausitzer Füchse in der DEL2 auf, wo er mit starken Leistungen und einer Fangquote von über 92 Prozent überzeugte. In der DEL kam Quapp auf drei Einsätze für die Eisbären und feierte 2024 die Deutsche Meisterschaft. In der vergangenen Saison absolvierte er neun Erstligapartien für die Düsseldorfer EG.

Quapp wurde 2021 in der 6. Runde von den Carolina Hurricanes gedraftet und nahm 2023 am Development Camp des NHL-Clubs in Raleigh, North Carolina teil. Auf internationalem Eis glänzte er unter anderem bei den U20-Weltmeisterschaften 2021/22 und 2022/23 als starker Rückhalt der deutschen Mannschaft.

Derweil laufen die Planungen über die Besetzung der weiteren Kaderstellen auf der Torhüter-Positionen. Hierbei sind aber noch keine finalen Entscheidungen gefallen.

Der derzeitige Eispiraten-Kader für die Saison 2025/26

Tor: Nikita Quapp

Abwehr: –

Angriff: –

