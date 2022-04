VersÃ¶hnlicher Abschluss; Eifel-Mosel BÃ¤ren beenden die Saison auf Platz 3

Bitburg. (PM Eifel Mosel Bären) Die Saison 2021/2022 ist Geschichte. Beim Finalturnier in Lauterbach ging es darum den Meister der Hessenliga zu ermitteln. Am...

Bitburg. (PM Eifel Mosel Bären) Die Saison 2021/2022 ist Geschichte. Beim Finalturnier in Lauterbach ging es darum den Meister der Hessenliga zu ermitteln.

Am Samstag 02.04.22 wurden zunächst die Halbfinale (Kassel 89ers vs. Eifel-Mosel Bären Bitburg 5:1; Lauterbach Luchse vs. RT Bad Nauheim 8:5) ausgetragen. Am Sonntag 03.04.22 ging es um Platz 3 (RT Bad Nauheim vs. Eifel-Mosel Bären Bitburg 4:5) ehe dann am Abend im Endspiel der Meister gesucht wurde (Kassel 89ers vs. Lauterbach Luchse 2:3 n.P.)

Zunächst trafen die Bären auf den Hauptrundensieger und amtierenden Meister aus Kassel. Bedenkt man die Ergebnisse und die Dominanz der 89ers während der Saison, kann man vor den Bären nur den Hut ziehen. Am Ende stand zwar eine 5:1 Niederlage zu Buche, dennoch hielten die Bären dagegen und zogen sich mehr als achtbar aus der Affäre. Spieler des Spiels war sicherlich Patrick Berendt, der an allen 5 Toren seines Team beteiligt war. Die Tore zum 1:0, 2:0 und 4:0 erzielte er selber. Beim 3:0 durch Derek Dinger und dem 5:1 durch Florian Böhm steuerte er einen Assist bei. Das Tor für die Bären in diesem Spiel erzielte Stefan Lenk.

Gerade einmal 23 Stunden später stand das Spiel um Platz 3 auf dem Programm. Wie schon in der Hauptrunde, gab es gegen die Teufel aus Bad Nauheim ein spannendes und ausgeglichenes Spiel. Nach dem 1. Drittel stand es durch Tore von Florian Flemming (1:0), Stefan Lenk (1:1) und Lukas Golumbeck 1:2 aus Sicht der Bären. Im Mitteldrittel drehten die Kurstädter aus Bad Nauheim das Spiel und führten vor dem Schlussabschnitt mit 4:3. Die Tore erzielten 2x Peters und Florian Flemming für die Teufel. Stefan Lenk traf für die Bären. Das letzte Drittel der Saison zeigte wieder einmal, was diesen Sport und vor allem die Bären ausmacht. Gut 6 Minuten vor Ende erzielte Stefan Lenk mit seinem 3. Treffer, sogar in Unterzahl, das 4:4. Verlor man Mitte Februar gegen die Teufel eine Minute vor Schluss mit 3:4, wurde es dieses mal noch knapper. 17 Sekunden vor Spielende traf Kapitän Lukas Golumbeck zum 4:5 für die Bären und sicherte damit den umjubelten 3. Platz.

Am Ende einer langen, spannenden aber auch kuriosen Saison, bündelten die Bären nochmal alle Kräfte und präsentierten sich als Einheit. Die Mannschaft blieb in der Nacht von Samstag auf Sonntag in der Nähe von Lauterbach und genoss den Saisonabschluss in vollen Zügen. Die Mühen und der Aufwand der ganzen Saison wurden letztendlich mit einem hervorragenden 3. Platz belohnt. Für alle beginnt nun die wohlverdiente Sommerpause.

An dieser Stelle gratulieren die Bären dem Team der Lauterbach Luchse zum Gewinn der Meisterschaft.

Kassel89ers vs. Bären 5:1 (2:0,1:0,2:1)

1:0 (7.) Patrick Berendt (Florian Böhm, Lasse Bödefeld)

2:0 (14.) Patrick Berendt (Florian Böhm)

3:0 (31.) Derek Dinger (Semjon Hildebrand, Patrick Berendt)

4:0 (43.) Patrick Berendt

4:1 (48.) Stefan Lenk (Lukas Golumbeck) -1

5:1 (52.) Florian Böhm (Patrick Berendt, Lasse Bödefeld)

Bad Nauheim vs. Bären 4:5 (1:2,3:1,0:2)

1:0 (5.) Florian Flemming (Lukas Hampl)

1:1 (14.) Stefan Lenk (Nico Rietz)

1:2 (19.) Lukas Golumbeck

2:2 (29.) Florian Flemming (Jakob Peters, Luis Flemming)

3:2 (31.) Jakob Peters (Florian Flemming, Marcel Rost) +1

3:3 (31.) Stefan Lenk (Alexander Burdekin)

4:3 (35.) Jakob Peters (Jan Lindemann) +1

4:4 (54.) Stefan Lenk (Michal Janega) -1

4:5 (60.) Lukas Golumbeck (Patrick Berens, Stefan Lenk)