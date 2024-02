Verschiedene Spieler stossen zu Fribourg-GottÃ©ron

Fribourg. (PM HCFG) Die HC Fribourg-Gottéron AG gibt die Ankunft mehrerer Spieler mit B-Lizenz für den Rest der Saison 2023-2024 bekannt. Julien Rod: Nach...

Fribourg. (PM HCFG) Die HC Fribourg-Gottéron AG gibt die Ankunft mehrerer Spieler mit B-Lizenz für den Rest der Saison 2023-2024 bekannt.

Julien Rod: Nach 40 Spielen in der Swiss League mit Sierre in der laufenden Saison sowie der U20-Weltmeisterschaft mit der Schweiz wird der Stürmer am Mittwoch in der BCF Arena eintreffen.

Kevin Etter: Nachdem er in der Saison 23-24 47 Spiele in der Swiss League mit Thurgau bestritten hat, wird sich der Stürmer am Mittwoch in der BCF Arena einfinden.

Kevin Nicolet: Der Stürmer wird nach 49 Spielen in der Swiss League mit Thurgau in der Saison 23-24 am Mittwoch in der BCF Arena eintreffen.

Loic Galley: Der Torhüter wird nach 22 Spielen in der Swiss League mit Thurgau in der Saison 23-24 am Sonntag zur BCF Arena stossen.

Cory Emmerton: Nachdem er in dieser Saison mit Sierre 52 Punkte in 48 Spielen in der Swiss League erzielt hat, wird der Kanadier am Freitag, den 8. März in der BCF Arena eintreffen.

Gian Janett: Der Verteidiger wird nach 48 Spielen in der Swiss League mit Thurgau in der Saison 23-24 am Freitag, den 8. März in der BCF Arena eintreffen.

Die HC Fribourg-Gottéron AG freut sich, sein Kader im Hinblick auf die Playoffs 2024 vervollständigen zu können.