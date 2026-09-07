„Verschiebt sich ein Spiel, hat das oft Auswirkungen auf mehrere andere“ – Das Spielplan-Puzzle ist fertig, DEB-Team eröffnet WM Auf Schalke gegen die Schweiz

Düsseldorf. (PM IIHF) Jetzt wird es konkret: Der Spielplan steht, die Vorfreude steigt und für die Fans beginnt die heiße Phase.

Bei einem Pressetermin im Düsseldorf Dome wurde am heutigen Montag der Spielplan für die IIHF Eishockey-Weltmeisterschaft Deutschland 2027™ vorgestellt. Damit steht fest, wann und wo die besten Eishockey-Nationen der Welt im kommenden Mai um den Weltmeistertitel kämpfen. Vom 14. bis 30. Mai 2027 wird in Düsseldorf und Mannheim gespielt. Das Eröffnungsspiel steigt bereits am 13. Mai in der Veltins-Arena in Gelsenkirchen.

Für die Fans bedeutet das: Endlich wird aus Vorfreude ein konkreter Plan. Wann spielt mein Team? Welche Top-Duelle warten bereits in der Vorrunde? Und vor allem: Wann können die Highlights der IIHF Eishockey-Weltmeisterschaft 2027 hautnah erlebt werden? Mit der Veröffentlichung des Spielplans gibt es auf all diese Fragen nun Antworten – und gleichzeitig startet der Countdown für den Ticketverkauf.

Puzzle mit zahlreichen Anforderungen

Bis die 64 Partien feststanden, war allerdings einiges an Detailarbeit nötig: Die Grundlage bilden die 14 bestplatzierten Nationen der IIHF Eishockey-Weltmeisterschaft 2026 sowie die beiden Aufsteiger aus der IIHF Eishockey-WM, Division I Gruppe A, Ukraine und Kasachstan.

Die beiden Gruppen mit jeweils acht Mannschaften werden nicht ausgelost, sondern nach dem sogenannten Šubrt- beziehungsweise Snake-System auf Grundlage der IIHF-Weltrangliste zusammengestellt. Dabei werden die Teams entsprechend ihrer Weltranglistenposition so auf beide Gruppen verteilt, dass eine möglichst ausgewogene Setzung entsteht.

Berücksichtigt wurden zudem die beiden Feiertage (17. und 27. Mai) während der IIHF Eishockey-Weltmeisterschaft 2027 sowie der spielfreie 26. und 28. Mai, an denen die Teams für die Viertel- und Halbfinals reisen.

Für das Organisationskomitee Eishockey-Weltmeisterschaft 2027 spielt darüber hinaus die Attraktivität einzelner Begegnungen eine wichtige Rolle – schließlich beeinflusst der Spielplan auch den Ticketverkauf. In der Vorrunde stehen unter anderem reizvolle Nachbarschaftsduelle auf dem Programm: Die Schweiz trifft auf Deutschland, Finnland auf Schweden, Dänemark auf Norwegen, Tschechien auf die Slowakei sowie Kanada auf die USA.

Zustimmung von verschiedenen Parteien erforderlich

Das Eröffnungsspiel in der Veltins-Arena in Gelsenkirchen wurde aus der Mannheimer Gruppe herausgelöst. Dadurch finden in Mannheim 29 statt 30 Vorrundenspiele statt. Gleichzeitig entfällt einer der ursprünglich vorgesehenen Spieltage mit drei Partien.

Claus Gröbner, Geschäftsführer des Organisationskomitees Eishockey-Weltmeisterschaft 2027: „Ein Spielplan für eine IIHF Eishockey-Weltmeisterschaft ist ein Puzzle mit Hunderten von Teilen – und jedes einzelne muss passen. Verschiebt sich ein Spiel, hat das oft Auswirkungen auf mehrere andere. Dabei müssen ganz unterschiedliche Anforderungen zusammengebracht werden. Jetzt steht der Spielplan und damit können wir den Fans endlich zeigen, wann und wo sie ihre Highlights erleben können. Wir freuen uns sehr, nun den Verkauf der Tagespakete zu starten. Gleichzeitig rechnen wir, wie schon der Vorverkauf für das Eröffnungsspiel gezeigt hat, mit einer hohen Nachfrage. Fans sollten daher nicht bis zur letzten Minute warten, denn die Kapazitäten in den Arenen sind begrenzt. Wer sich jetzt registriert und am bevorstehenden Vorverkauf teilnimmt, hat die Chance, sich frühzeitig seine Tickets zu sichern.“

Matti Nurminen, Generalsekretär der International Ice Hockey Federation (IIHF): „Einen Spielplan für eine IIHF Eishockey-Weltmeisterschaft mit 16 Nationen und 64 Spielen abzustimmen, ist eine große Aufgabe. Umso bemerkenswerter ist, wie schnell die finale Version für die IIHF Eishockey-Weltmeisterschaft Deutschland 2027 gefunden und von allen Beteiligten freigegeben wurde. Das war eine der schnellsten Spielplan-Freigaben und spricht für die hervorragende Zusammenarbeit aller Partner.“

Den vollständigen Spielplan der IIHF Eishockey-Weltmeisterschaft 2027 gibt es hier: https://www.iihf.com/de/events/2027/wm/schedule

529 Deutschland eröffnet die Eishockey WM 2027 wie 2010 in der Schalker Veltins Arena. Wie wirst Du das Spiel verfolgen? Live vor Ort in der Arena vor dem Livestream weiß ich noch nicht gar nicht