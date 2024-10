VerrÃ¼cktes Spiel in Feldkirch mit zwei Punkten fÃ¼r die Red Bulls

Feldkirch. (PM Red Bulls) Der EC Red Bull Salzburg gewann das Auswärtsspiel der win2day ICE Hockey League gegen die Pioneers Vorarlberg mit 6:5 in...

Feldkirch. (PM Red Bulls) Der EC Red Bull Salzburg gewann das Auswärtsspiel der win2day ICE Hockey League gegen die Pioneers Vorarlberg mit 6:5 in der Verlängerung und profitierte dabei wieder von einem starken Schlussdrittel.

Die Hausherren führten nämlich nach 40 Minuten noch mit 3:2 und zogen danach zweimal mit zwei Toren davon. Die Red Bulls hatten jeweils die Antwort, glichen die Partie noch aus – Thomas Raffl schnürte sein zweites Saison-Doppelpack – und fixierten schließlich den Sieg in der Overtime. Am Sonntag sind die Red Bulls in der ICE Hockey League spielfrei. Dienstag folgt in Schweden das nächste Spiel in der Champions Hockey League gegen die Växjö Lakers.

Spielbericht

Die Red Bulls begannen wie geplant. Sie machten das Spiel und ließen die Vorarlberger kaum ins eigene Drittel. Die aber warteten mit einem Mann an der blauen Linie und kamen so mit der Zeit zu gefährlichen Kontern. Zweimal brillierte David Kickert im Tor bei diesen schnellen Vorstößen (7. und 8.), beim Alleingang von Brady Gilmour (10.) musste er aber passieren lassen. Auch danach drückten die Red Bulls, aber lange Zeit ohne zwingende Chancen. Erst in den Schlussminuten nahm der Druck merklich zu. Troy Bourke zog von halbrechts ab (15.), Ryan Murphy zeigte zwei starke Schüsse aus dem Slot und immer wieder querte die Scheibe vor Feldkirchs Goalie David Madlener, der seinen Kasten im ersten Drittel aber sauber hielt.

Kurz nach Wiederbeginn gelang Thomas Raffl direkt vorm Tor nach Bilderbuchpass von Benjamin Nissner der Ausgleich (21.). Aber die Hausherren machten jetzt mehr für die Offensive, David Kickert wehrte zwei Top-Chancen ab (24., 28.). Kurz darauf gingen die Red Bulls nach Powerplay-Treffer von Peter Hochkofler, der an seinem 30. Geburtstag am Pfosten freigespielt einnetzte, in Führung (30.). Aber die Pioneers blieben drauf und drehten die Partie mit einem Doppelschlag wieder zu ihren Gunsten. Luca Erne (32.) und Joshua Passolt (34.) trafen beide fast aus identischer Position von der linken Seite kommend unter die Querstange. Damit lagen die Hausherren auch nach 40 Minuten mit einem Tor voran.

Und die setzten nach. Die Red Bulls erspielten weiter Chancen, aber auch die Pioneers zwangen David Kickert zu weiteren Paraden. Dann begann ein offener Schlagabtausch. Ross MacDougall erhöhte für die Pioneers im Powerplay (47.). Troy Bourke traf kurz darauf wieder zum Anschluss (49.). Joshua Passolt legte im Nachschuss wieder für die Pioneers vor (49.), Thomas Raffl traf prompt wieder zum 4:5-Anschluss (50.), die letzten beiden Schützen jeweils mit einem Doppelpack. Und Peter Schneider fixierte mit viel Verkehr vor dem Tor schließlich den Ausgleich (54.) und schoss die Red Bulls in die Verlängerung. Ryan Murphy zog dort bei 4:3-Powerplay mit einem Hammerschuss aus der Distanz ab und sicherte den Red Bulls den hart erarbeiteten extra Punkt in Feldkirch.

Statement Oliver David „Die Pioneers haben uns heute einige Male richtig ausgespielt. Auch im zweiten Abschnitt hatten wir Probleme mit ihrer Offensive. Aber im Schlussdrittel haben wir begonnen, die Zweikämpfe zu gewinnen, wurden aggressiver und drehten schließlich das Spiel. Es war insgesamt nicht unsere beste Performance, aber wir haben das Spiel noch gewonnen. Das ist ein wichtiger Punkt.“

win2day ICE Hockey League

Pioneers Vorarlberg – EC Red Bull Salzburg 5:6 (1:0, 2:2, 2:3) OT

Tore:

1:0 | 09:20 | Brady Gilmour

1:1 | 20:47 | Thomas Raffl

1:2 | 29:54 | Peter Hochkofler | PP

2:2 | 31:44 | Luca Erne

3:2 | 33:33 | Joshua Passolt

4:2 | 46:30 | Ross MacDougall

4:3 | 48:11 | Troy Bourke

5:3 | 48:56 | Joshua Passolt

5:4 | 49:03 | Thomas Raffl

5:5 | 53:09 | Peter Schneider

5:6 | 61:59 | Ryan Murphy | PP

Zuschauer: 1.943