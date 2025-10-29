Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Blue Devils Weiden Verletzungsupdate der Blue Devils – Leichte Entwarnung bei Tyler Ward und Zach Tsekos
Blue Devils WeidenInjury list

Verletzungsupdate der Blue Devils – Leichte Entwarnung bei Tyler Ward und Zach Tsekos

29. Oktober 20251 Mins read63
Zach Tsekos (Blue Devils Weiden) - © Werner Moller
Weiden. (PM Blue Devils) Die kanadischen Stürmer Tyler Ward und Zach Tsekos haben sich im Spiel gegen die Eispiraten Crimmitschau am vergangenen Freitag verletzt.

Nach eingehenden Untersuchungen können die Blue Devils jedoch vorsichtig Entwarnung geben: Die Blessuren der beiden Importspieler sind weniger schwerwiegend als zunächst befürchtet. Beide müssen nicht operiert werden und könnten dem DEL2-Team bei optimalem Heilungsverlauf kurze Zeit nach der Deutschland-Cup-Pause wieder zur Verfügung stehen.

Neal Samanski befi ndet sich derzeit im Aufbautraining und könnte im Idealfall nach der Länderspielpause wieder ins Line-up zurückkehren.

Verteidiger Maximilian Kolb, der sich in der Saisonvorbereitung eine schwere Unterkörperverletzung zugezogen hatte, absolviert Ende November einen Leistungstest. Fällt dieser positiv aus, wird der 27-Jährige anschließend ins Eistraining einsteigen.

Wie bereits kommuniziert, muss Vladislav Filin nicht operiert werden. Er absolviert eine konservative Behandlung und wird den Blue Devils noch einige Zeit fehlen.

Dominik Bohac und Nick Jermain stehen den Blue Devils ebenfalls noch einige Wochen nicht zur Verfügung. Bei Torhüter Michael McNiven rechnen die Verantwortlichen – abhängig vom Heilungsverlauf – gegen Jahresende mit einer Rückkehr.

Wer gewinnt den Deutschland Cup bei den Männern?

Previous post Red Bull München muss sich den Grizzlys Wolfsburg geschlagen geben

