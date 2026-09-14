Verletzungssorgen bei den Selber Wölfen, Klub prüft personelle Optionen

Selb. (PM Wölfe) Noch vor dem ersten Saisonspiel müssen die Selber Wölfe mehrere verletzungsbedingte Ausfälle verkraften.

Beim letzten Testspiel gegen den Höchstadter EC stand trotz der Rückkehr von Patrick Klöpper nur ein dezimierter Kader zur Verfügung. Nun informieren die Verantwortlichen über den aktuellen Stand bei Daniel Weiß, Simon Boyko, Lukas Valasek und Philip Rubin, die am Sonntag allesamt nicht im Aufgebot standen.

Lukas Valasek

Am längsten werden die Selber Wölfe voraussichtlich auf Lukas Valasek verzichten müssen. Der Wölfe-Stürmer hat sich im Testspiel am vergangenen Freitag beim ERSC Amberg ohne Gegnereinwirkung eine schwere Unterkörperverletzung zugezogen und wird mehrere Monate ausfallen. Für den 29-Jährigen ist dies eine besonders bittere Nachricht. Auch Frank Hördler, Sportlicher Leiter der Selber Wölfe, zeigt sich betroffen: „Dies ist nicht nur für uns, sondern vor allem für Lukas selbst eine bittere Nachricht, die es erst einmal zu verdauen gilt. Wir werden ihn in dieser schwierigen Phase bestmöglich unterstützen und alles dafür tun, dass er vollständig genesen auf das Eis zurückkehren kann. Dies wird aber definitiv mehrere Monate dauern. Wie lange konkret, kann man heute noch nicht seriös beziffern.“

Simon Boyko

Simon Boyko hat sich am 4. September im Warm-up vor dem Heimspiel gegen die Icefighters Leipzig eine Oberkörperverletzung zugezogen. Im Laufe dieser Woche soll über die weitere Behandlung entschieden werden. Davon hängt auch die voraussichtliche Ausfalldauer ab. Fest steht bereits, dass der Kanadier zum Saisonauftakt nicht zur Verfügung stehen wird.

Daniel Weiß und Philip Rubin

Bei Daniel Weiß und Philip Rubin zeichnet sich dagegen eine rechtzeitige Rückkehr ab. Beide könnten nach aktuellem Stand am Freitag beim ersten Saisonspiel wieder zur Verfügung stehen.

Selber Wölfe prüfen personelle Optionen

Die Selber Wölfe beobachten den Spielermarkt intensiv und prüfen, ob eine personelle Reaktion auf die verletzungsbedingten Ausfälle erforderlich und möglich ist. „Wir beobachten den Spielermarkt grundsätzlich sehr genau und führen derzeit Gespräche. Wenn sich eine Option bietet, die sportlich und wirtschaftlich zu uns passt, werden wir entsprechend reagieren. Unabhängig davon unterstützen wir unsere verletzten Spieler bestmöglich auf ihrem Weg zurück aufs Eis“, so Frank Hördler.

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