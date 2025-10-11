Verletzungssorgen bei den Lausitzer Füchsen verschärfen sich

Weißwasser/O.L. (PM Füchse) Die personelle Lage bei den Lausitzer Füchsen verschärft sich weiter.

Nach der gestrigen Begegnung gegen die Starbulls Rosenheim fallen mit Eric Valentin und Filip Reisnecker zwei weitere Spieler verletzungsbedingt aus. Beide Akteure werden die Mannschaft nicht zur morgigen Auswärtspartie beim EHC Freiburg begleiten können.

Damit stehen Cheftrainer Christof Kreutzer aktuell vier Spieler nicht zur Verfügung.

• Eric Valentin und Lane Scheidel fehlen aufgrund von Unterkörperverletzungen.

• Alexander Dosch und Filip Reisnecker pausieren mit Oberkörperverletzungen.

Eine genaue Prognose über die Dauer der Ausfälle kann derzeit nicht abgegeben werden. Das gesamte Team der Lausitzer Füchse wünscht allen verletzten Spielern eine schnelle Genesung und baldige Rückkehr aufs Eis.

