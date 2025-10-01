Verletzungssorgen bei den Blue Devils: Weidens Goalie Michael McNiven fällt auf unbestimmte Zeit aus

Weiden. (PM Blue Devils) Die Blue Devils Weiden müssen auf unbestimmte Zeit auf ihren Torhüter Michael McNiven verzichten.

Der Kanadier zog sich im Spiel gegen den EHC Freiburg eine Unterkörperverletzung zu.

McNiven wurde gestern im Klinikum Weiden erfolgreich operiert. Der Eingriff wurde von Chefarzt Prof. Dr. med. Christian von Rüden und Oberarzt Dr. med. Leander Gaul durchgeführt. Der Schlussmann befindet sich bereits wieder zu Hause, wird den Blue Devils jedoch für unbestimmte Zeit fehlen.

Bei Vladislav Filin stehen in den kommenden Tagen noch weitere Untersuchungen an, um die Schwere seiner Verletzung festzustellen. Fest steht bereits jetzt, dass er sich einer Operation unterziehen muss.

Die Blue Devils Weiden wünschen allen verletzten Spielern eine gute Besserung und eine schnelle Genesung!

