Verletzungspech schlÃ¤gt gnadenlos beim EVL zu: Tobias Echtler nimmt Kaderplatz des langfristig verletzten Luca Zitterbart ein

Landshut. (PM EVL) Gleich am ersten Spieltag der neuen DEL2-Saison hat beim EV Landshut das Verletzungspech zugeschlagen.

Wie sich am Montag herausstellte, hat sich Verteidiger Luca Zitterbart bei seinem letzten Wechsel im Saison-Eröffnungsspiel bei den Eisbären Regensburg einen Kreuzbandriss zugezogen. Damit wird der 26-Jährige dem EV Landshut langfristig nicht zur Verfügung stehen. Seinen Platz im Kader wird der bisher nicht lizenzierte Tobias Echtler einnehmen. Er besitzt beim EVL ohnehin noch einen gültigen Vertrag.

„Das ist wirklich extrem bitter für Luca“, erklärt EVL-Trainer Heiko Vogler und führt weiter aus: „Dieser Ausfall ist für uns sehr schmerzhaft, da Luca auf und neben dem Eis ein wichtiger Bestandteil der Mannschaft ist. Nach internen Absprachen haben wir uns für eine schnelle und pragmatische Lösung entschieden. Deshalb haben wir Tobias Echtler kontaktiert, mit ihm ausführlich über die aktuelle Situation gesprochen und noch einmal gemeinsam die letzten Monate aufgearbeitet. Wir wollen gemeinsam einen Neuanfang starten, und so hat er sich sofort bereiterklärt, erneut das EVL-Trikot mit der Nummer 22 zu tragen. Er hat zuletzt bei den U 20-Junioren trainiert und war bereits am Dienstag bei uns auf dem Eis.“ In der abgelaufenen Saison bestritt Echtler 59 Begegnungen für den EVL.

„Ich freue mich, nochmal die Chance zu bekommen, für Landshut auflaufen zu dürfen und dem Team helfen zu können. Ein großer Dank geht an Heiko und den Verein, dass sie mir diese Gelegenheit geben. Ich freue mich darauf, bald wieder vor unseren Fans spielen zu dürfen, und hoffe am Wochenende auf zahlreiche und lautstarke Unterstützung“, kommentiert Tobias Echtler.