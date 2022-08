Verletzungspech fÃ¼r die WÃ¶lfe in der Vorbereitung

Freiburg. (PM EHCF) Nach dem vierten Testspiel der Saison am vergangenen Freitag gegen die Scorpions Mulhouse hat der EHC Freiburg gleich zwei längerfristige Ausfälle...

Freiburg. (PM EHCF) Nach dem vierten Testspiel der Saison am vergangenen Freitag gegen die Scorpions Mulhouse hat der EHC Freiburg gleich zwei längerfristige Ausfälle zu melden.

Wölfe-Stürmer David Makuzki zog sich in der Partie eine Oberkörperverletzung zu, welche nach weiteren Untersuchungen nun operativ behandelt werden muss. Hier ist mit einer Ausfallzeit von sechs Wochen zu rechnen, bis der junge Angreifer wieder in den Trainings- und Spielbetrieb einsteigen kann.

Ebenfalls in der gleichen Partie zog sich Verteidiger Luca Trinkberger eine muskuläre Unterkörperverletzung zu und konnte die Partie daraufhin nicht beenden. Eine Ausfalldauer kann hier bisher noch nicht vorhergesagt werden.

Noch drei Vorbereitungsspiele stehen für den EHC Freiburg auf dem Programm, bevor der Startschuss in die neue DEL2-Saison fällt. Weiter geht es bereits am kommenden Donnerstag mit dem Heimspiel gegen den SC Langenthal, bevor am Samstag der EHC Basel (16 Uhr) zum Stadionfest in der Ensisheimerstraße zu Gast ist. Tickets gibt es an der Abendkasse oder im Reservix-Onlineshop.