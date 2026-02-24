Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Eisbären Berlin

Verletzungspech bleibt den Berlinern treu – Eisbären-Torhüter Jake Hildebrand fällt verletzt aus

24. Februar 2026
Jake Hildebrand von den Eisbären Berlin w - © Marco Leipold / City-Press
Berlin. (PM Eisbären) Die Eisbären Berlin müssen mehrere Wochen auf Torhüter Jake Hildebrand verzichten.

Der Schlussmann zog sich am vergangenen Freitag im Startdrittel des Testspiels gegen die Grizzlys Wolfsburg eine Unterkörperverletzung zu und konnte die Partie nicht fortsetzen. Ein Comeback in der laufenden Saison wird vom Heilungsverlauf abhängen.

Eisbären-Cheftrainer Serge Aubin muss neben Hildebrand auch auf Patrick Khodorenko und Blaine Byron verzichten. Die beiden Stürmer werden die gesamte restliche Saison verletzungsbedingt nicht mehr zum Einsatz kommen.

Eisbären-Sportdirektor Stéphane Richer sagt: „Die Nachricht ist natürlich sehr bitter für uns. Jake ist ein wichtiger Pfeiler und starker Rückhalt unserer Mannschaft. Wir werden ihn selbstverständlich bestmöglich in der Reha unterstützen. Unsere anderen Torhüter Jonas Stettmer und Lennart Neiße genießen unser volles Vertrauen.“

Jake Hildebrand spielt seine dritte Saison für den Hauptstadtclub. In den beiden vorherigen Spielzeiten gewann der US-Amerikaner mit den Eisbären jeweils die Deutsche Meisterschaft. Der Linksfänger absolvierte bislang insgesamt 127 DEL-Spiele für Berlin, in denen er 91 % aller gegnerische Torschüsse entschärfte. In der laufenden Spielzeit kommt der Torhüter auf 30 DEL-Spiele für die Eisbären und eine Fangquote von 89,04 %.

