Verletzungspech bei den Lausitzer FÃ¼chsen: Trainerstab findet LÃ¶sung

Die Lausitzer Füchse kämpfen in der entscheidenden Phase der Hauptrunde mit personellen Engpässen.

Headcoach Christof Kreutzer musste an den vergangenen beiden Wochenenden mit einer stark dezimierten Mannschaft agieren, da ihm zum Teil lediglich sechs Verteidiger und neun Stürmer zur Verfügung standen. Trotz dieser schwierigen Ausgangslage konnten die Füchse weiterhin einen aussichtsreichen Pre-Playoff-Platz verteidigen.

Positive Nachrichten:

Erfreulicherweise stehen dem Team am kommenden Wochenende Michael Bartuli, Jordan Taupert und Toni Ritter wieder zur Verfügung. Ihre Rückkehr gibt dem Trainerstab mehr Optionen und bringt dringend benötigte Tiefe in den Kader. Weiterhin wird es Verstärkung vom Kooperationspartner Eisbären Berlin geben.

Jedoch müssen die Lausitzer Füchse weiterhin auf einige Leistungsträger verzichten:

Roope Mäkitalo: Der Stürmer fällt aufgrund einer Erkrankung für mindestens weitere zwei Wochen aus.

Dylan Plouffe: Wegen einer Oberkörperverletzung kann er für mindestens 14 Tage nicht am Trainings- oder Spielbetrieb teilnehmen.

Louis Anders: Er zog sich im Spiel gegen Ravensburg eine Unterkörperverletzung zu und wird voraussichtlich sechs Wochen fehlen. Es bleibt fraglich, ob er in dieser Saison noch einmal zum Einsatz kommen kann.

Dominik Grafenthin: Der Stürmer fehlt bereits länger und ist noch nicht einsatzfähig.

Die Lausitzer Füchse wünschen allen verletzten und erkrankten Spielern eine baldige und vollständige Genesung.

Kaderverstärkung in Weißwasser

Angesichts der aktuellen Personalsituation und der bevorstehenden wichtigen Partien haben die Verantwortlichen der Lausitzer Füchse intensiv den Spielermarkt sondiert – und sind fündig geworden: Der 26-jährige Gary Haden wird das Team ab sofort in der Offensive verstärken.

Der in Kanada geborene Center ist 181 cm groß und wiegt 79 kg. Seine Eishockeyausbildung absolvierte er in der kanadischen Alberta Junior Hockey League (AJHL) und der Alberta Elite Hockey League (AEHL). Anschließend spielte er in der Western Hockey League (WHL) und ein Jahr lang in der USports-Liga, der nationalen Universitätssportorganisation Kanadas. 2022 wagte Haden den Sprung nach Europa und stand zwei Saisons in der höchsten britischen Eishockeyliga (EIHL) für die Glasgow Clan auf dem Eis.

Dort überzeugte er mit beeindruckenden Scoring-Werten: Mit 104 Punkten – darunter 51 Tore und 53 Assists – war er der Topscorer seines Teams.

Während der laufenden Saison wechselte Haden in die nordamerikanische ECHL zu den Florida Everblades und verbuchte dort in 16 Spielen bereits 13 Punkte, bevor er sich jetzt erneut für eine Spielstation in Europa entschied. Der Center wird bereits am kommenden Wochenende für die Lausitzer Füchse in der DEL2 spielberechtigt sein.

„Mit Gary haben wir kurzfristig adäquaten Ersatz gefunden, um in der entscheidenden Saisonphase konkurrenzfähig zu bleiben und unsere Playoff-Chancen weiter zu wahren“, so Headcoach Christof Kreutzer. „Er hat bewiesen, dass er weiß, wo das Tor steht, und wird ganz sicher die nötige Energie auf das Eis bringen, die wir dringend benötigen.“

Gary Haden wird in Weißwasser mit der Rückennummer 12 auflaufen.

