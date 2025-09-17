Verletzungspech bei den Haien

Innsbruck. (PM HCI) Beim HCI hat der Verletzungsteufel zugeschlagen. Erwischt hat es Darien Craighead und Lukas Bär.

Nach Matt Wilkins und Alexander Erlacher hat der HCI in der noch jungen Saison zwei weitere Ausfälle zu beklagen. Darien Craighead und Lukas Bär haben sich teils schwer verletzt. Bei Craighead droht aufgrund einer Unterkörperverletzung gar das Saisonende. Besser schaut es bei Lukas Bär aus. Der Tiroler hat sich beim Spiel in Feldkirch am vergangenen Sonntag verletzt. Hier ist noch nicht absehbar, wie lange die Pause dauern wird.

„Das ist natürlich bitter, aber das ist leider auch eine Seite des Sports. Wir werden jedenfalls noch enger zusammenrücken und gemeinsam die kommenden Aufgaben bewältigen“, so Headcoach Ryan Kinasewich.

Bei den Haien richtet sich der Blick jedenfalls positiv nach vorne, meint Co Florian Pedevilla: „Wir werden in den kommenden Wochen keine Ausreden suchen. Wir vertrauen auf unseren Kader, er ist stark genug auch Ausfälle zu kompensieren“.

Die gesamte Organisation des HC TIWAG Innsbruck wünscht Darien Craighead und Lukas Bär jedenfalls rasche und vollständige Genesung.