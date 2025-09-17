Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Home International Europa win2 day Ice Hockey League HC TWK Innsbruck "Die Haie" Verletzungspech bei den Haien
HC TWK Innsbruck "Die Haie"Injury list

Verletzungspech bei den Haien

17. September 20251 Mins read53
Share
Ryan Kinasewich, Headcoach der Haie - © HC Innsbruck
Share

Innsbruck. (PM HCI) Beim HCI hat der Verletzungsteufel zugeschlagen. Erwischt hat es Darien Craighead und Lukas Bär.

Nach Matt Wilkins und Alexander Erlacher hat der HCI in der noch jungen Saison zwei weitere Ausfälle zu beklagen. Darien Craighead und Lukas Bär haben sich teils schwer verletzt. Bei Craighead droht aufgrund einer Unterkörperverletzung gar das Saisonende. Besser schaut es bei Lukas Bär aus. Der Tiroler hat sich beim Spiel in Feldkirch am vergangenen Sonntag verletzt. Hier ist noch nicht absehbar, wie lange die Pause dauern wird.

„Das ist natürlich bitter, aber das ist leider auch eine Seite des Sports. Wir werden jedenfalls noch enger zusammenrücken und gemeinsam die kommenden Aufgaben bewältigen“, so Headcoach Ryan Kinasewich.

Bei den Haien richtet sich der Blick jedenfalls positiv nach vorne, meint Co Florian Pedevilla: „Wir werden in den kommenden Wochen keine Ausreden suchen. Wir vertrauen auf unseren Kader, er ist stark genug auch Ausfälle zu kompensieren“.

Die gesamte Organisation des HC TIWAG Innsbruck wünscht Darien Craighead und Lukas Bär jedenfalls rasche und vollständige Genesung.

2598
Wo landet DEL Aufsteiger Dresdner Eislöwen am Ende der Hauptrunde?

Share
Previous post Gladiators starten gegen Memmingen und Höchstadt in die Saison

Leave a comment

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Eishockey-Magazin TV

Sportfoto-Sale - die Fotodatenbank für Print- und Onlinemedien
! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!
! WICHTIG ! Auch in Zukunft: Keine +Artikel, Abo-Modelle oder Bezahlschranke! - Eishockey-Magazin.de eröffnet Kanal für freiwillige Zahlungen - Hintergrund und wie man spenden kann
Related Articles
HC TWK Innsbruck "Die Haie"Pioneers Vorarlberg

Innsbrucker Haie holen wichtigen Dreier

Innsbruck. (PM Haie) Der HCI feiert den ersten Sieg der noch jungen...

By15. September 2025
HC Pustertal WölfeHC TWK Innsbruck "Die Haie"

Bittere Auftaktschlappe für die Innsbrucker Haie!

Innsbruck. (PM HCI) Der HCI muss zum Ligaauftakt eine schwere Niederlage hinnehmen....

By12. September 2025
HC TWK Innsbruck "Die Haie"

Endlich wieder Eiszeit für den HC Innsbruck!

Innsbruck. (PM Haie) Die win2day ICE Hockey League startet in die neue...

By11. September 2025
Injury listSC Langnau Tigers

Juuso Riikola fällt rund sechs Wochen aus

Langnau. (PM SCL) Die SCL Tigers müssen für mehrere Wochen auf Verteidiger...

By11. September 2025
Copyright 2025 by Eishockey-Magazin.de /Alle Rechte vorbehalten