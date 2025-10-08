Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Verletzungspech bei den Blue Devils Weiden hält an – Update zu Vladislav Filin

8. Oktober 20251 Mins read5
Nick Jermain (Blue Devils Weiden) - © Werner Moller
Weiden. (PM Blue Devils) Die Blue Devils Weiden werden weiterhin vom Verletzungspech verfolgt.

Nach den bereits länger ausfallenden Spielern Max Kolb, Vladislav Filin, Michael McNiven und Dominik Bohac hat es nun auch Stürmer Nick Jermain erwischt. Der US-Amerikaner zog sich zu Beginn des Spiels gegen die Lausitzer Füchse eine Unterkörperverletzung zu und wird auf unbestimmte Zeit pausieren müssen.

Auch Neal Samanski wird den Blue Devils am kommenden Wochenende nicht zur Verfügung stehen. Der Angreifer laboriert an einer Oberkörperverletzung, die er sich in der Sonntagspartie gegen die Kassel Huskies zugezogen hat. Der Einsatz von Verteidiger Daniel Schwaiger am Wochenende ist fraglich.

Positivere Nachrichten gibt es hingegen von Vladislav Filin. Nach eingehenden Untersuchungen und Gesprächen mit den behandelnden Ärzten steht fest, dass vorerst keine Operation notwendig ist. Der Stürmer wird sich ab sofort einer konservativen Behandlung unterziehen.

Die Blue Devils wünschen allen verletzten Spielern eine schnelle und vollständige Genesung.

