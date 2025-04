Verletzung vollstÃ¤ndig auskuriert und in Zukunft wieder in einer tragenden Rolle: Justin Feser verlÃ¤ngert langfristig in Wolfsburg

Die Grizzlys Wolfsburg haben den bis 2026 gültigen Vertrag mit ihrem Center Justin Feser (32) vorzeitig um zwei weitere Jahre bis 2028 verlängert.

„Ich bin sehr glücklich, dass meine Familie und ich drei weitere Jahre in Wolfsburg und bei den Grizzlys sein werden. Ich freue mich sehr auf diese Zeit, in der wir gemeinsam viele Siege feiern wollen“, betont Feser.

Der gebürtige Kanadier, der auch die deutsche Staatsbürgerschaft besitzt, war zur Saison 2023-2024 vom ERC Ingolstadt in die Autostadt gewechselt. In seiner ersten Saison gelangen dem spielstarken Center 12 Tore und 28 Vorlagen. Die vergangene Spielzeit lief punktemäßig zunächst ebenfalls sehr gut. In 43 Partien steuerte der Linksschütze elf Treffer und 18 Assists bei. Leider wurde Feser von einer Verletzung ausgebremst, welche sein Mitwirken in den letzten neun Partien der Hauptrunde verhinderte.

„Wir sind sehr glücklich, dass ‚Fes‘ auch in den kommenden Jahren eine tragende Rolle bei uns einnehmen wird. Sein Fehlen hatte sich zuletzt sehr bemerkbar gemacht. Jeder konnte ganz deutlich sehen, wie wichtig er für unser Team ist. Justin besitzt einen guten Torinstinkt und weiß seine Mitspieler sehr gut in Szene zu setzen – das zeigen seine Statistiken aus den vergangenen Spielzeiten. Seine Verletzung aus der letzten Saison ist vollständig auskuriert, so dass er zum Saisonstart in optimaler Verfassung ins Mannschaftstraining einsteigen wird“, erklärt Sportdirektor und Geschäftsführer Karl-Heinz Fliegauf.

Der Kader der Grizzlys für die Saison 2025-2026

Torhüter: Dustin Strahlmeier, Hannibal Weitzmann

Verteidiger: Björn Krupp, Janik Möser, Jimmy Martinovic, Leo Hafenrichter, Julian Melchiori (AL), Fabio Pfohl

Stürmer: Jimmy Lambert (AL), Lucas Dumont, Robin Veber, Julian Chrobot, Julius Ramoser, Sven Ziegler, Justin Feser, Timo Ruckdäschel, Spencer Machacek (AL), Matt White (AL)

AL = Importlizenz.

