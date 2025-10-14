Verletztenliste wird einfach nicht kürzer: Eisbären-Verteidiger Korbinian Geibel fällt nach „Schock-Diagnose“ langfristig aus

Berlin. (PM Eisbären) Die Eisbären Berlin bleiben weiter vom Verletzungspech verfolgt.

Korbinian Geibel zog sich beim 3:2-Heimsieg des Hauptstadtclubs gegen die Nürnberg Ice Tigers eine Beinverletzung zu. Nach eingehenden Untersuchungen steht fest, dass der Verteidiger mehrere Monate fehlen wird. Geibel wird zeitnah operiert.

Neben Kapitän Kai Wissmann, Markus Niemeläinen und Marco Nowak ist der 23-Jährige bereits der vierte langfristig verletzte Defensivspieler der Berliner. Zudem konnten Mitch Reinke und Blaine Byron zuletzt ebenfalls nicht ins Spielgeschehen eingreifen.

„Die Diagnose ist ein Schock, sowohl für Korbinian selbst als auch für uns. Von unseren Verteidigern sind jetzt vier langfristig verletzt. So etwas habe ich noch nie erlebt. Korbinian wird von uns natürlich jede Unterstützung bekommen, die er zur vollständigen Genesung braucht. Gleichzeitig müssen wir nun reagieren und wir sondieren aktuell den Transfermarkt“, sagt Eisbären-Sportdirektor Stéphane Richer.

Geibel, der mit den Eisbären bereits drei Meisterschaften gewann, absolvierte in der laufenden Spielzeit alle zehn Saisonspiele in der PENNY DEL. In diesen Partien kommt er auf zwei Tore und eine weitere Vorlage. Hinzu kommen fünf Spiele in der laufenden Vorrunde der Champions Hockey League, in denen er einen Treffer erzielte. In seiner Laufbahn absolvierte der Linksschütze insgesamt 160 DEL-Partien für die Eisbären, in denen er 31 Scorerpunkte (acht Tore, 23 Assists) sammelte.

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!