Verletztenliste der Eisbären wächst wieder an: Jetzt hat es Manuel Wiederer und Markus Vikingstad erwischt

Berlin. (PM Eisbären) Die Eisbären Berlin bleiben weiterhin vom Verletzungspech verfolgt.

Der Hauptstadtclub muss vorerst auf die beiden Stürmer Manuel Wiederer und Markus Vikingstad verzichten.

Beide Angreifer laborieren jeweils an einer Beinverletzung. Wiederer konnte bereits die letzten drei Partien gegen Mannheim, Wolfsburg und Nürnberg nicht bestreiten. Vikingstad zog sich die Verletzung am vergangenen Sonntag im Startdrittel gegen die Ice Tigers zu.

Manuel Wiederer läuft seit der Saison 2021/22 für die Berliner auf und gewann mit dem Hauptstadtclub dreimal die Deutsche Meisterschaft. Der Rechtsschütze bestritt für die Eisbären bislang insgesamt 261 DEL-Partien, in denen er 79 Scorerpunkte (42 Tore, 37 Assists) verbuchte. In der laufenden Spielzeit kommt der deutsche Nationalspieler in 30 DEL-Spielen auf drei Tore und fünf Vorlagen.

Markus Vikingstad wechselte letzten Sommer aus Bremerhaven nach Berlin. Bei den Eisbären entwickelte sich der Deutsch-Norweger direkt zu einer konstanten Stütze in der Offensive. In der laufenden DEL-Hauptrunde erzielte er in 33 Partien zwölf Treffer und war an acht weiteren Toren seiner Mitspieler beteiligt. Somit ist er aktuell der zweiterfolgreichste Torschütze der Eisbären. In seiner gesamten Laufbahn kommt der Linksschütze auf insgesamt 252 Spiele in der PENNY DEL, in denen er 109 Scorerpunkte (49 Tore, 60 Assists) sammelte.

Neben Wiederer und Vikingstad stehen Eisbären-Cheftrainer Serge Aubin auch weiterhin Kapitän Kai Wissmann sowie Angreifer Ty Ronning verletzungsbedingt noch nicht zur Verfügung. Patrick Khodorenko wird die gesamte restliche Saison verletzungsbedingt nicht mehr zum Einsatz kommen.

Pressekontakt

medien@eisbaeren.de

EHC Eisbären Management GmbH

Uber Platz 2

10243 Berlin

www.eisbaeren.de

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!