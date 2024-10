Verletztenliste der DÃ¼sseldorfer EG wird immer lÃ¤nger – Nun fÃ¤llt auch noch Oli Mebus fÃ¼r rund drei Monate aus – Am Wochenende gegen Fischtown und am Pulverturm

Düsseldorf. (PM DEG) Es ist die zweite bittere Nachricht für die Düsseldorfer EG in dieser Woche. Nach Alex Ehl hat sich auch Oliver Mebus...

Nach Alex Ehl hat sich auch Oliver Mebus schwer verletzt. Der Verteidiger ist beim Training unglücklich von einem Puck getroffen worden und hat sich den Fuß gebrochen. Mebus wird dem Team etwa drei Monate fehlen.

Zum Sport: Noch ein Wochenende mit zwei Begegnungen, dann hat die Düsseldorfer EG eine kurze Spielpause. Vor dem Deutschland-Cup, der vom 6. bis 10. November in Landshut ausgetragen wird, bestreiten die Rot-Gelben noch zwei Partien in der PENNY DEL. Gegner sind am Freitag (1. November, 19.30 Uhr) im heimischen PSD BANK DOME die Fischtown Pinguins und am Sonntag (3. November, 16.30 Uhr) auswärts die Straubing Tigers. Die DEG will dabei an ihre guten Leistungen am vergangenen Wochenende anknüpfen.

Die Rückschau: Blicken wir noch einmal zurück. War das Eishockey-Glas für die DEG nach den Spielen gegen Augsburg und in Berlin nun halbvoll oder halbleer? Wir meinen: Mehr als halbvoll! Natürlich hätten es beim 4:3-Heimerfolg gegen die Panther und bei der 3:4 n.V.-Niederlage bei den Eisbären auch insgesamt sechs Punkte sein können. Aber die gezeigten Leistungen machen Hoffnung, dass diesen vier Zählern in den kommenden Wochen viele weitere folgen werden.

Der Kader: Die DEG muss – neben Olli Mebus – in den kommenden Spielen auf Alex Ehl verzichten. Der Stürmer hat sich am Knie verletzt und ist bereits operiert worden. Ehl fällt etwa vier Wochen aus. Dagegen ist Stürmer Justin Richards am Wochenende wieder mit dabei. Weiterhin fehlen Jakub Borzecki (Fuß), Torsten Ankert (Schulter) und Rick Schofield (Hüfte). Lenny Boos läuft für die Moskitos Essen auf.

Wissenswertes zum Heimspiel gegen Bremerhaven

Poster der „Eder-Grußkarte“: Über 1.000 Fans haben die große Grußkarte für Tobi Eder unterschrieben. Nun gibt es als Erinnerung daran Poster der unterschriebenen Karte zum Mitnehmen. Die DEG freut sich über eine kleine Spende. Der Erlös geht an die Deutsche Krebshilfe. Die Poster liegen beim Stand des Fanprojektes und an der linken Garderobe im Foyer.

Die Gegner: Die Fischtown Pinguins haben nach 13 Saisonspielen starke 24 Punkte auf dem Konto. Damit rangiert der amtierende Vize-Meister auf dem dritten Tabellenplatz. Auch mit neuem Trainer an der Bande – der in Düsseldorf wohl bekannte Alex Sulzer hat in diesem Sommer Thomas Popiesch abgelöst – setzen die Nordlichter ihre Erfolgssträhne also fort. Das musste auch die DEG schmerzlich erfahren, verlor sie doch das erste Aufeinandertreffen in Düsseldorf am 1. Oktober mit 1:3. Nur einen Monat später sind die Pinguins also wieder zu Gast in Düsseldorf. Gefährlichster Punktesammler ist – natürlich – Ziga Jeglic mit 14 Zählern (2 Tore plus 12 Vorlagen)) vor Verteidiger Nicholas B. Jensen (!) mit 12 (0 + 12). Bester Torschütze ist bislang – natürlich – Jan Urbas mit sieben Treffern.

Die Straubing Tigers haben am gestrigen Abend das Duell mit den Nürnberg Ice Tigers daheim 1:4 verloren. Eine schmerzliche Niederlage, lässt sie doch den Dritten der vergangenen Hauptrunde in der unteren Tabellenhälfte festsitzen. Platz 10 nach 14 Spielen entspricht nicht den ambitionierten Zielen der Tigers, die in dieser Saison auch in der Champions Hockey League und beim Spengler Cup antreten. Straubing ist für die DEG in den vergangenen Jahren zumeist kein gutes Pflaster gewesen. Das zeigte sich auch am ersten Spieltag der Saison, als die Düsseldorfer dort glatt mit 2:7 verloren.

Der Ausblick: Nach diesen beiden Spielen gibt es, wie beschrieben, ein Wochenende Pause, bevor es dann am Freitag, 15. November, mit dem Auswärtsspiel bei den Schwenninger Wild Wings weitergeht. Nächstes Heimspiel ist am Sonntag, 17. November, um 16.30 Uhr gegen die Nürnberg Ice Tigers.

