VerlÃ¤sst StÃ¼rmer Matt Puempel die Augsburger Panther nach drei Jahren zu einem Ligarivalen?

Schwenningen. (EM) Da dürfte den Schwenninger Wild Wings ein starker Transfer gelungen sein. Wie der Südkurier berichtet, wird sich Stürmer Matt Puempel (31) den...

Schwenningen. (EM) Da dürfte den Schwenninger Wild Wings ein starker Transfer gelungen sein.

Wie der Südkurier berichtet, wird sich Stürmer Matt Puempel (31) den Wild Wings zur neuen Saison anschließen. Offiziell bestätigt ist der Transfer noch nicht.

Der Außenstürmer mit deutschen Vorfahren stellte im vergangenen Sommer in einem persönlichen Verfahren einen Antrag auf Einbürgerung, welche ihm auch bewilligt wurde. Damit beansprucht Puempel keine Importlizenz, was ihn schon vor Jahresfrist für viele Ligarivalen attraktiv machte. Damals entschied er such trotz des sportlichen Abstiegs der Panther für einen Verbleib in der Fuggerstadt.

Matt Puempel wechselte zur Saison 2021-22 von den Malmö Redhawks aus der schwedischen SHL nach Augsburg. In 120 Spielen in der Deutschen Eishockey Liga erzielte der 185 cm große und 91 kg schwere Linksschütze für die Panther 42 Tore und gab 42 Assists. Nach nunmehr drei Spielzeiten im Panther-Trikot und zwei sportlichen Abstiegen soll es ihn nun nach Schwenningen ziehen.

In der NHL kam er zu 87 Einsätzen (11 Tore, 5 Assist).

Matt Puempels Karriere in Zahlen