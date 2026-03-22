Verlässt Nate Schnarr die Kölner Haie nach nur einer Saison schon wieder?

Köln. (EM) Endet die Zeit von Nate Schnarr in Köln nach nur einer Saison?

Der für gewöhnlich gut informierte Schweizer Blick berichtet, dass der 27- jährige Angreifer in der nächsten Saison in der Schweiz seine Brötchen verdienen wird.

Seit Sommer 2025 ist Schnarr Kölner. Der kanadische Center spielte zwei Jahre zuvor in der finnischen Liiga und davor insgesamt vier Jahre in der American Hockey League (AHL).

Für den 27-jährigen Rechtsschützen sind die Haie die insgesamt dritte Station im europäischen Eishockey. Kölns #76 erzielte in 41 Spielen 40 Scorerpunkte (17 Tore, 23 Assist).

Matthias Baldys, Sportdirektor des KEC, urteilte bei der Verpflichtung von Schnarr: „Nate ist im besten Eishockeyalter und kommt motiviert zu uns nach Köln. In Finnland hat er in den vergangenen beiden Jahren bewiesen, dass er mannschaftsdienlich spielt und dabei offensiv produziert. Mit ihm gewinnen wir einen Spieler, der uns auf der wichtigen Position des Centers Qualität und Tiefe verleiht. Wir freuen uns sehr, ihn ab sofort in unseren Reihen zu haben.“

Schnarr hat sich als Glücksgriff für die Kölner Haie erwiesen. Seine nächste Europastation soll nun der HC Ambri-Piotta in der Schweizer National League sein. Offiziell bestätigt ist der Wechsel noch nicht. Zuvor aber hat er noch ein großes Ziel: Die Meisterschaft in der Penny DEL mit den Haien gewinnen.

Über Nate Schnarr

Schnarr spielte die ersten Jahre seiner Jugend in der Heimat bei den Waterloo Wolves. 2015/2016 – Schnarr blieb dafür im kanadischen Ontario – wechselte er zu den Guelph Storm in die OHL (Ontarian Hockey League). Für diese bestritt er in knapp vier Jahren 182 Spiele, in denen er 181 Punkte erzielen konnte.

Zwischenzeitlich wurde Schnarr im NHL-Draft des Jahres 2017 in der dritten Runde von den Arizona Coyotes gedrafted. Zur Saison 2019/2020 wechselte Schnarr in die AHL-Organisation der damaligen Coyotes und machte für die Tucson Roadrunners seine ersten Spiele in der AHL. Noch in der gleichen Saison zog Schnarr zu den Binghamton Devils, dem Farmteam des NHL-Clubs New Jersey Devils. Es folgten weitere AHL-Stationen bei den Utica Comets (ehem. Binghamton Devils), Laval Rocket (Farmteam der Montreal Canadiens) sowie Ontario Reign (Farmteam der Los Angeles Kings). In den vier AHL-Jahren absolvierte Schnarr 197 Spiele und sammelte 82 Punkte.

2023/2024 folgte der Wechsel in die finnische Liiga, wo er zunächst ein Jahr für die Lahti Pelicans spielte. In der darauf folgenden Spielzeit gehörte Schnarr dem Kader JYP Jyväskyläs aus der finnischen Liga an – in 114 Spielen in Finnlands erster Liga kam der Kanadier auf insgesamt 91 Punkte. 2025 wechselte er an den Rhein zu den Haien.