Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Home ! + Verlässt Cole Maier die Nürnberg Ice Tigers im Sommer zu einem Ligarivalen?
! +Iserlohn RoostersNürnberg Ice Tigers

Verlässt Cole Maier die Nürnberg Ice Tigers im Sommer zu einem Ligarivalen?

24. Februar 20262 Mins read498
Share
Tauscht Cole Maier von den Nürnberg Ice Tigers im Sommer den Tigerkopf gegen den Hahn auf dem Trikot? - © Marco Leipold / City-Press
Share

Iserlohn. (EM) Der Transfermarkt für die kommende Spielzeit hat längst Fahrt aufgenommen.

Während spätestens im November bei den deutschen Topspielern und Toptalenten die Würfel fallen, rückt nun auch die Zeit näher, in denen mit Spielern aus dem bestehenden Kader verlängert wird und in der interessante Spieler von Ligarivalen unter Vertrag genommen werden.

Eine interessante Personalie brachte nun DEL-Insider „RinkRat“ an die Öffentlichkeit. So soll sich der US-Amerikaner Cole Maier von den Nürnberg Ice Tigers mit den Iserlohn Roosters über einen Wechsel einig sein.

Maier wechselte nach fünf Jahren bei den Manitoba Moose (AHL) 2023 nach Nürnberg. Bei den Franken erzielte er in bislang 140 DEL-Spielen 80 Scorerpunkte (44 Tore; 36 Assist). Der 30- jährige gilt als Führungsspieler auf und neben dem Eis. der Angreifer ist variabel als Center und auf dem linken Flügel einsetzbar.

Welche Rolle Cole Maier bei den Ice Tigers inne hat und was ihn auszeichnet brachte Ice Tigers-Sportdirektor Stefan Ustorf im Januar des letzten Jahres auf den Punkt, als man mit Maier den Vertrag gerade frisch verlängert hatte: „Cole ist für uns immens wichtig und ein Führungsspieler, der auf dem Eis ist, wenn wir in der letzten Minute ein Tor brauchen oder eine Führung beschützen wollen. Er ist einer der besten Bully- und Unterzahlspieler und für mich einer der besten Zwei-Wege-Stürmer, die wir in dieser Liga haben. Diese Sorte Spieler gibt es nicht so oft, deswegen bin ich sehr froh, dass er in Nürnberg bleibt.“

Nun könnten sich die Wege von den Ice Tigers und Maier zum Saisonende nach drei gemeinsamen und erfolgreichen Jahren trennen.

Offiziell bestätigt ist der Wechsel natürlich noch nicht. Branchenüblich geschieht das – anders als zum Beispiel im Handball – in der Eishockeyszene häufig erst nach der Saison.

Am morgigen Mittwoch trifft Maier auf seinen möglicherweise neuen Arbeitgeber. Die Anhänger beider Teams werden dann sicherlich ein ganz besonderes Auge auf Nürnbergs Nummer #14 werfen.

Auf der anderen Seite werden auch die Iserlohn Roosters den einen oder anderen Abgang verzeichnen. So soll sich Gerüchten zufolge Stürmer Taro Jentzsch mit den Straubing Tigers auf ein Arbeitspapier für die neue Saison geeinigt haben. In Straubing muss man im kommenden Sommer gleich mehrere namhafte Abgänge im deutschen Kadersektor ersetzen.

Auch interessant:
Kader & Gerüchte DEL 2026/2027

Kader & Gerüchte DEL2 2026/2027

Folgt uns
262
Welches Team gewinnt in dieser Saison die DEL2 Meisterschaft?

Share
Previous post Eispiraten Crimmitschau verpflichten zwei neue Spieler

Leave a comment

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Eishockey-Magazin TV

Sportfoto-Sale - die Fotodatenbank für Print- und Onlinemedien
! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!
! WICHTIG ! Auch in Zukunft: Keine +Artikel, Abo-Modelle oder Bezahlschranke! - Eishockey-Magazin.de eröffnet Kanal für freiwillige Zahlungen - Hintergrund und wie man spenden kann
Related Articles
! +InterviewsIserlohn Roosters

„Es geht darum sportlich eine stabile Rolle in dieser Liga zu spielen“ – Interview zum Restart nach der Olympiapause mit Sportdirektor Franz-David Fritzmeier

Iserlohn. (PM Roosters) Franz-David Fritzmeier, Sportdirektor der Iserlohn Roosters äußert sich zum...

By24. Februar 2026
! +Iserlohn Roosters

„Es geht für beide um viel“ – Iserlohn Roosters starten in Nürnberg in den letzten Saisonabschnitt – Franz-David Fritzmeier äußert sich zum Gerücht um Cole Maier

Iserlohn. (MK) Wenn Nürnberg und Iserlohn aufeinandertreffen, dann sind in dieser Saison...

By24. Februar 2026
! +Straubing TigersTransfer-News

Die „sympathischste Zahnlücke der Liga“ sagt Servus – Mike Connolly beendet seine aktive Karriere nach Saisonende

Straubing. (PM Tigers) Die Straubing Tigers und Mike Connolly kommunizieren eine bedeutende...

By23. Februar 2026
! +Nürnberg Ice TigersTransfer-News

Einer der besten Verteidiger in der DEL trägt auch in Zukunft den Ice Tiger auf dem Trikot

Nürnberg. (PM Ice Tigers) Den Nürnberg Ice Tigers ist es gelungen, einen...

By23. Februar 2026
Copyright 2025 by Eishockey-Magazin.de /Alle Rechte vorbehalten