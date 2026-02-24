Verlässt Cole Maier die Nürnberg Ice Tigers im Sommer zu einem Ligarivalen?

Iserlohn. (EM) Der Transfermarkt für die kommende Spielzeit hat längst Fahrt aufgenommen.

Während spätestens im November bei den deutschen Topspielern und Toptalenten die Würfel fallen, rückt nun auch die Zeit näher, in denen mit Spielern aus dem bestehenden Kader verlängert wird und in der interessante Spieler von Ligarivalen unter Vertrag genommen werden.

Eine interessante Personalie brachte nun DEL-Insider „RinkRat“ an die Öffentlichkeit. So soll sich der US-Amerikaner Cole Maier von den Nürnberg Ice Tigers mit den Iserlohn Roosters über einen Wechsel einig sein.

Noch ein Gerücht am Abend:

Cole Maier soll laut meinen Infos im Sommer von den Nürnberg Ice Tigers zu den Iserlohn Roosters wechseln.

Die Franken sind mit GM Stefan Ustorf dennoch sportlich weiterhin in guten Händen.

Für Iserlohn wäre es allerdings ein echtes Ausrufezeichen! — RinkRat (@RinkRat23040081) February 23, 2026

Maier wechselte nach fünf Jahren bei den Manitoba Moose (AHL) 2023 nach Nürnberg. Bei den Franken erzielte er in bislang 140 DEL-Spielen 80 Scorerpunkte (44 Tore; 36 Assist). Der 30- jährige gilt als Führungsspieler auf und neben dem Eis. der Angreifer ist variabel als Center und auf dem linken Flügel einsetzbar.

Welche Rolle Cole Maier bei den Ice Tigers inne hat und was ihn auszeichnet brachte Ice Tigers-Sportdirektor Stefan Ustorf im Januar des letzten Jahres auf den Punkt, als man mit Maier den Vertrag gerade frisch verlängert hatte: „Cole ist für uns immens wichtig und ein Führungsspieler, der auf dem Eis ist, wenn wir in der letzten Minute ein Tor brauchen oder eine Führung beschützen wollen. Er ist einer der besten Bully- und Unterzahlspieler und für mich einer der besten Zwei-Wege-Stürmer, die wir in dieser Liga haben. Diese Sorte Spieler gibt es nicht so oft, deswegen bin ich sehr froh, dass er in Nürnberg bleibt.“

Nun könnten sich die Wege von den Ice Tigers und Maier zum Saisonende nach drei gemeinsamen und erfolgreichen Jahren trennen.

Offiziell bestätigt ist der Wechsel natürlich noch nicht. Branchenüblich geschieht das – anders als zum Beispiel im Handball – in der Eishockeyszene häufig erst nach der Saison.

Am morgigen Mittwoch trifft Maier auf seinen möglicherweise neuen Arbeitgeber. Die Anhänger beider Teams werden dann sicherlich ein ganz besonderes Auge auf Nürnbergs Nummer #14 werfen.

Auf der anderen Seite werden auch die Iserlohn Roosters den einen oder anderen Abgang verzeichnen. So soll sich Gerüchten zufolge Stürmer Taro Jentzsch mit den Straubing Tigers auf ein Arbeitspapier für die neue Saison geeinigt haben. In Straubing muss man im kommenden Sommer gleich mehrere namhafte Abgänge im deutschen Kadersektor ersetzen.