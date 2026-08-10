Verlässlicher Rückhalt: Aaron Grillinger bleibt beim ERC Sonthofen

Sonthofen. PM ERC) Der ERC Sonthofen treibt die Kaderplanung für die kommende Spielzeit voran und setzt in der Defensive weiter auf Verlässlichkeit.

Mit der Vertragsverlängerung von Aaron Grillinger bleibt den Schwarz-Gelben ein junger Abwehrspieler erhalten, der sich mit viel Einsatz auf die anstehende Saison vorbereitet hat.

Wenn es darum geht, den eigenen Kasten sauber zu halten und gegnerische Angriffe konsequent zu unterbinden, zeigt Aaron Grillinger großen Einsatz im Team des ERC Sonthofen. Der Verteidiger hat seinen Vertrag verlängert und wird auch in der neuen Saison das Trikot der Schwarz-Gelben überstreifen.

Um in der hart umkämpften Liga den nächsten Schritt zu machen, hat der 21-Jährige die Sommerpause intensiv genutzt. Grillinger hat hart an sich gearbeitet, um im kommenden Winter von der ersten Sekunde an voll da zu sein und den physischen Anforderungen im Zweikampfgefecht noch besser standzuhalten.

Der gebürtige Kemptner agiert auf dem Eis als kompromissloser „Stay-at-Home“-Verteidiger, der seine Aufgaben mit Disziplin und Übersicht löst. Statt großer Offensivabenteuer steht bei ihm die verlässliche Defensivarbeit im Vordergrund: Konter entschärfen, vor dem eigenen Tor aufräumen und dem Goalie den Rücken freihalten.

Mit dieser Personalie gewinnen die Verantwortlichen des ERC Sonthofen weitere Planungssicherheit. Gemeinsam mit den bereits fixierten Abwehrspielern wie Adam Zizka, Filip Krzak, Adam Suchomer und Pascal Kröber steht der Abwehrblock der Schwarz-Gelben schon jetzt auf einem soliden Fundament.

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