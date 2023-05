Verlässlich und erfahren: Goalie Sebastian Albrecht freut sich auf die Zeit in Rostock

Rostock. (PM Piranhas) Die Rostock Piranhas können die namhafte Verpflichtung von Torwart Sebastian Albrecht offiziell bekannt geben. Der 33-Jährige unterschreibt an der Ostsee einen...

Rostock. (PM Piranhas) Die Rostock Piranhas können die namhafte Verpflichtung von Torwart Sebastian Albrecht offiziell bekannt geben.

Der 33-Jährige unterschreibt an der Ostsee einen Vertrag bis zum Ende der kommenden Saison.

Die vergangenen vier Spielzeiten agierte Sebastian Albrecht zumeist als Stammtorhüter bei den Halle Saale Bulls. Bei den Eispiraten Crimmitschau sammelte er zudem zahlreiche Einsätze in der DEL2. Besonderes Highlight: Als junger Keeper schnupperte der gebürtige Berliner sogar ein paar Einsatzminuten für die Eisbären in der DEL.

Nachdem sich Albrecht ausgerechnet beim letzten Gastspiel der Hallenser in der Schillingallee an der Schulter verletzte, ist er wieder fit und bereits ins Sommertraining eingestiegen.

In Rostock wird Albrecht gemeinsam mit Lucas Di Berardo das Torwart-Duo bilden.

Sebastian Albrecht: „Ich freue mich sehr auf die Zeit in Rostock. Die Verantwortlichen haben sich sehr um mich bemüht und ich hatte nie das Gefühl, dass einfach eine Verpflichtung abgehakt wird. Das hat meiner Frau und mir sehr gut gefallen. Ich möchte dabei helfen, dass die Piranhas im nächsten Jahr einen ordentlichen Sprung nach vorne machen.”

Coach Lenny Soccio: „Sebastian Albrecht ist ein sehr verlässlicher Torwart, der seine Klasse in der Liga über Jahre erfolgreich nachgewiesen hat. Es war für uns sehr wichtig, dass wir so einen erfahrenen Keeper für unser neu formiertes Team gewinnen. Ich glaube, dass er und DiBi ein sehr starkes Duo bilden werden.”

Vorstand Tobias Mundt: „Sebastian ist menschlich ein extrem wertvoller Typ und ein vorbildlicher Profi. Die Qualitäten, die er in dieser Liga – und darüber hinaus – konstant zeigen konnte, sprechen für sich.”

