Verlängerungen im Trainerteam der Adler Mannheim

Mannheim. (PM Adler) Die Arbeiten am Kader und am Team hinter der Bande laufen trotz Olympia-Pause weiter.

So konnten jüngst die Arbeitspapiere mit Co-Trainer Curt Fraser und Torwarttrainer Petri Vehanen verlängert werden.

„Curt gehört mit seinem sonnigen Gemüt zu den Lichtgestalten unserer Organisation. Er macht bei seiner Arbeit mit unserer Defensive einen großartigen Job und lebt vor, wie man sich im Leben auf die positiven Dinge fokussiert. Seine Erfahrung ist unersetzlich, und so können wir uns glücklich schätzen, dass Curt weiterhin hinter unserer Bande steht“, freut sich Sportmanager und Cheftrainer Dallas Eakins auf die weitere Zusammenarbeit mit Fraser.

Der 68-jährige US-Amerikaner kam 2023 aus der KHL nach Mannheim, nachdem er zuvor schon einige Jahre als Chef- und Co-Trainer in der AHL und NHL fungierte.



Vehanen gehört indes schon seit der Spielzeit 2021/22 zum Trainerteam der Adler. Der einstige Weltmeister trägt mit seiner ruhigen und akribischen Arbeitsweise zum hervorragenden Torhüterspiel der Adler bei. „Petri pflegt ein sehr gutes Verhältnis mit unseren Goalies, sorgt für gute Stimmung im Team und verkörpert genau die Werte, die wir bei Trainern und Menschen in unserer Organisation suchen“, so Eakins zur Verlängerung des 48-Jährigen.

