Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Home Deutschland DEL Adler Mannheim Verlängerungen im Trainerteam der Adler Mannheim
Adler MannheimTransfers

Verlängerungen im Trainerteam der Adler Mannheim

29. Januar 20261 Mins read107
Share
Co-Trainer Curt Fraser von den Adler Mannheim - © Marco Leipold / City-Press
Share

Mannheim. (PM Adler) Die Arbeiten am Kader und am Team hinter der Bande laufen trotz Olympia-Pause weiter.

So konnten jüngst die Arbeitspapiere mit Co-Trainer Curt Fraser und Torwarttrainer Petri Vehanen verlängert werden.

„Curt gehört mit seinem sonnigen Gemüt zu den Lichtgestalten unserer Organisation. Er macht bei seiner Arbeit mit unserer Defensive einen großartigen Job und lebt vor, wie man sich im Leben auf die positiven Dinge fokussiert. Seine Erfahrung ist unersetzlich, und so können wir uns glücklich schätzen, dass Curt weiterhin hinter unserer Bande steht“, freut sich Sportmanager und Cheftrainer Dallas Eakins auf die weitere Zusammenarbeit mit Fraser.

Der 68-jährige US-Amerikaner kam 2023 aus der KHL nach Mannheim, nachdem er zuvor schon einige Jahre als Chef- und Co-Trainer in der AHL und NHL fungierte.


Vehanen gehört indes schon seit der Spielzeit 2021/22 zum Trainerteam der Adler. Der einstige Weltmeister trägt mit seiner ruhigen und akribischen Arbeitsweise zum hervorragenden Torhüterspiel der Adler bei. „Petri pflegt ein sehr gutes Verhältnis mit unseren Goalies, sorgt für gute Stimmung im Team und verkörpert genau die Werte, die wir bei Trainern und Menschen in unserer Organisation suchen“, so Eakins zur Verlängerung des 48-Jährigen.

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

474
Wie weit kommt die deutsche Eishockey Nationalmannschaft der Männer beim olympischen Eishockeyturnier?

Share
Previous post Oberliga Süd: Heilbronner Falken stellen Insolvenzantrag

Leave a comment

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Eishockey-Magazin TV

Sportfoto-Sale - die Fotodatenbank für Print- und Onlinemedien
! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!
! WICHTIG ! Auch in Zukunft: Keine +Artikel, Abo-Modelle oder Bezahlschranke! - Eishockey-Magazin.de eröffnet Kanal für freiwillige Zahlungen - Hintergrund und wie man spenden kann
Related Articles
SC RiesserseeTransfers

Vertragsauflösung in beiderseitigem Einvernehmen: Andreas Schneider verlässt den SC Riessersee

Garmisch-Partenkirchen. (PM SCR) Der Stürmer Andreas Schneider und der SC Riessersee haben...

By29. Januar 2026
EHC Black Wings LinzEK Die Zeller EisbärenTransfers

Aljaz Predan wechselt nach Zell am See

Linz. (PM Black Wings) Der Stürmer kehrt für die restliche Saison zu...

By29. Januar 2026
EV FüssenTransfers

EV Füssen verlängert mit Trainer Daniel Jun

Füssen. (PM EVF) Der EV Füssen setzt früh auf Planungssicherheit und kann...

By29. Januar 2026
EHC BaselTransfers

Karriereende von Verteidiger Anthony Rouiller

Basel. (PM EHC) Der EHC Basel gibt das Karriereende eines Spielers bekannt,...

By29. Januar 2026
Copyright 2025 by Eishockey-Magazin.de /Alle Rechte vorbehalten