VerlÃ¤ngerung fÃ¼r drei Spieler, die in der biancoblÃ¹-Jugend groÃŸ geworden sind

Ambrì. (PM HCAP) Der Hockey Club Ambrì-Piotta freut sich bekannt zu geben, dass er die Verträge der Stürmer Inti Pestoni bis 2027, Tommaso De Luca bis 2028 und des Verteidigers Simone Terraneo bis 2028 mit einer Option zu Gunsten des Clubs für eine weitere Saison verlängert hat.

Inti Pestoni unterzeichnet einen Vertrag bis zum Ende der Saison 2025/2026. Der Lokalmatador feiert heute Donnerstag seinen 33. Geburtstag und blickt auf eine lange Karriere in der National League mit Ambrì-Piotta, den ZSC Lions, dem HC Davos und dem SC Bern zurück. Er bestritt insgesamt 732 Spiele, erzielte 167 Toren und gab 291 Assists. In der vergangenen Saison bestritt Inti 51 Spiele und erzielte dabei 13 Tore und 19 Assists.

Der 2004 geborene Stürmer De Luca, der wie Inti und Simo aus dem HCAP– Nachwuchs stammt, unterschrieb einen Vertrag bis zum Ende der Saison 2027/2028. Tommy schloss die Saison 2023/2024 mit 11 erzielten Toren und 10 Assists in 45 gespielten Partien ab.

Der 20-jährige Simone Terraneo unterzeichnet einen neuen Vertrag, der ihn bis zum Ende der Saison 2028/2029 an die Leventiner bindet. Simone bestritt in seiner bisherigen Karriere 44 Einsätze in der National League (1 Tor und 5 Assists) und eine U20-WM mit der Schweizer Nationalmannschaft.