VerlÃ¤ngert: Jonas Franz stÃ¼rmt weiter fÃ¼r die Black Hawks

Die Passau Black Hawks haben den Vertrag mit Stürmer Jonas Franz um eine weitere Spielzeit verlängert. Der 24jährige soll mit seiner hohen Geschwindigkeit und...

Die Passau Black Hawks haben den Vertrag mit Stürmer Jonas Franz um eine weitere Spielzeit verlängert.

Der 24jährige soll mit seiner hohen Geschwindigkeit und mit seiner starken Technik auch in der Oberliga Saison 2021/22 die Tore für die Passau Black Hawks schießen. Jonas Franz war vor der abgelaufenen Saison von den Eisbären Regensburg in die Dreiflüsse Stadt gewechselt. Kurz nach Saisonstart bremste eine Verletzung den jungen Stürmer dann aus.

In der Endphase der Saison kam Franz dann zurück und konnte seine Qualität unter Beweis stellen. In 17 Spielen gelangen Jonas Franz 5 Tore und 7 Assists.

„Jonas hatte in der letzten Saison wirklich Pech mit einer hartnäckigen Verletzung. Danach zeigte Jonas wirklich gute Leistungen und konnte sich so für einen neuen Vertrag empfehlen. Jonas wird ein wichtiger Baustein in der kommenden Saison werden“. freut sich der sportliche Leiter Christian Zessack über die Vertragsverlängerung.

-czo

Kader – Oberliga Saison 2021/22:

Tor: Raphael Fössinger

Verteidigung: Lukas Stettmer, Daniel Willascheck, Florian Lehner

Angriff: Jeff Smith, Michael Franz, Jonas Franz