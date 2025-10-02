Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Grefrather EGTransfermarkt GER

Verkörpern das, wofür wir stehen“ – GEG bindet Roby Haazen und Justin Scholz für die neue Saison

2. Oktober 20252 Mins read47
Roby Haazen - © GEG Media
Grefrath. (PM GEG) Gut zwei Wochen vor dem Saisonstart in der Regionalliga West am 17. Oktober gegen die Grizzlys Bergkamen stellt die Grefrather EG die nächsten wichtigen Weichen: Die beiden Angreifer Roby Haazen und Justin Scholz bleiben dem Phoenix auch in der Spielzeit 2025/26 treu und werden weiterhin für die Blau-Gelben auf Torejagd gehen.

Der inzwischen 33-jährige Haazen ist längst ein Gesicht des Vereins. Der gebürtige Niederländer aus Someren durchlief bereits den GEG-Nachwuchs und gehört seit Jahren zu den prägenden Figuren im Phoenix-Trikot. In 258 Einsätzen erzielte der pfeilschnelle Stürmer beeindruckende 151 Tore und 151 Vorlagen. Auch Justin Scholz hat sich in Grefrath längst einen Namen gemacht. Der 23-Jährige, der flexibel sowohl im Sturm als auch in der Verteidigung eingesetzt werden kann, steuerte in den vergangenen Saisons in 34 Spielen 15 Tore und 16 Assists bei.

Das Trainer-Duo Tilo Schwittek und Christian Tebbe betont die Bedeutung der beiden Offensivkräfte: „Mit Roby und Justin bleiben uns zwei absolute Top-Stürmer erhalten, die durch ihre Geschwindigkeit und Dynamik unser Offensivspiel entscheidend prägen. Beide verkörpern das, wofür wir in Grefrath stehen: voller Einsatz, Herzblut und der Wille, immer einen Schritt mehr für die Mannschaft zu gehen.“

Während Haazen für seine Cleverness und seine Fähigkeit, Spiele mit Einzelaktionen zu entscheiden, geschätzt wird, gilt Scholz als technisch starker Vollblut-Stürmer, der neben Tempo auch jede Menge Leidenschaft ins Team bringt.

Auch die Spieler selbst blicken voller Vorfreude auf die kommende Saison. Justin Scholz erklärt: „Das professionelle Umfeld und die klaren Entwicklungsperspektiven waren ausschlaggebend für meine Entscheidung, zu bleiben. Die Liga ist extrem ausgeglichen und fordernd – genau diese Herausforderung motiviert mich für die kommende Spielzeit.“

Roby Haazen ergänzt: „Mit diesem jungen und talentierten Team wollen wir beweisen, dass wir uns nicht verstecken müssen. Ich will mich persönlich weiterentwickeln und die jüngeren Spieler mitziehen. Gemeinsam wollen wir in jedes Spiel hochmotiviert und fokussiert starten.“

Generalprobe und Fantreffen am 3. Oktober

Bevor es am 17. Oktober erstmals um Punkte geht, bestreitet die GEG am Freitag, 3. Oktober, um 20:00 Uhr im Grefrather EisSport & EventPark die Generalprobe gegen Ligakonkurrent Neusser EV. Bei allen Heimspielen des Grefrath Phoenix gilt für die Zuschauer auch in diesem Jahr weiterhin „Pay what you want!“.

Bereits um 17:00 Uhr lädt der Verein seine Fans zu einem offenen Fantreffen ins Panorama-Restaurant der Eishalle ein. Trainer, Vorstand und einige Spieler stehen dort für Fragen, Ideen und Gespräche zur Verfügung.

