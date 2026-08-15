Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Home Deutschland DEL 2 Düsseldorfer EG Verkleinerte Eisfläche während der Saison in Düsseldorf
Düsseldorfer EG

Verkleinerte Eisfläche während der Saison in Düsseldorf

15. August 20261 Mins read530
Share
Übersicht im PSD Bank Dome - © CityPress
Share

Düsseldorf. (EM / DEG) Die Spieler der Düsseldorfer EG müssen in der neuen Saison flexibel sein.

Denn die Entscheidung ist gefallen: Die DEG startet im heimischen PSD Bank Domein die neue Saison auf „Olympia-Eis“. Also auf der bekannten Größe der Eisfläche (ca. 60 x 30 Meter).

Für das NHL-Wochenende im Dezember in Düsseldorf wird der PSD Bank Dome dann auf NHL-Größe verkleinert (ca. 60 x 26 Meter).
Das bedeutet für die DEG-Cracks, dass sie ab dem 28. Spieltag im NHL-Format ihre Heimspiele absolvieren werden.

Wann vor der Heim-WM im Mai dann wieder zurück gebaut wird, ist noch nicht entschieden.
Durchaus denkbar also, dass die DEG ab dem 23. Dezember bis zum Saisonende im NHL-Format „durchzieht“.

Die Auswirkungen auf das Spiel sind durchaus bekannt, hatte man doch vor einigen Jahren in Schwenningen nach der Umstellung auf das verkleinerte NHL-Format durchaus Anpassungsschwierigkeiten.

Auch interessant:

Kader & Gerüchte DEL 2026/2027

Kader & Gerüchte DEL2 2026/2027

Kader & Gerüchte Oberliga Nord 2026/2027

Kader & Gerüchte Oberliga Süd 2026/2027

Folgt uns

300
Deutschland eröffnet die Eishockey WM 2027 wie 2010 in der Schalker Veltins Arena. Wie wirst Du das Spiel verfolgen?


Share
Previous post Junges Trio aus den eigenen Reihen für die Buchloer Pirates

Leave a comment

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Eishockey-Magazin TV

Sportfoto-Sale - die Fotodatenbank für Print- und Onlinemedien
! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

GHZD

! WICHTIG ! Auch in Zukunft: Keine +Artikel, Abo-Modelle oder Bezahlschranke! - Eishockey-Magazin.de eröffnet Kanal für freiwillige Zahlungen - Hintergrund und wie man spenden kann
Related Articles
Düsseldorfer EGTransfer-News

Weitere Veränderung auf der DEG-Trainerbank

Düsseldorf. (PM DEG) Die Düsseldorfer EG und der bisherige Co-Trainer Rob Armstrong...

By5. August 2026
Düsseldorfer EGTransfer-News

Ergänzungen im Trainerstab der DEG

Düsseldorf. (PM DEG) Die Düsseldorfer EG stellt sich zur Saison 2026/27 neben...

By4. August 2026
Düsseldorfer EGTransfer-News

DEG-Topscorer Ture Linden hat einen neuen Klub gefunden

Düsseldorf. (EM) Der US-Amerikaner Ture Linden hat einen neuen Club gefunden. Der...

By28. Juli 2026
Düsseldorfer EG

Die DEG kehrt an die Bremstraße 27a zurück

Düsseldorf. (PM DEG) viele Fans hatten es sich erhofft, nun wird dieser...

By22. Juli 2026
Copyright 2026 by Eishockey-Magazin.de /Alle Rechte vorbehalten