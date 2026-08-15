Verkleinerte Eisfläche während der Saison in Düsseldorf

Düsseldorf. (EM / DEG) Die Spieler der Düsseldorfer EG müssen in der neuen Saison flexibel sein.
Denn die Entscheidung ist gefallen: Die DEG startet im heimischen PSD Bank Domein die neue Saison auf „Olympia-Eis“. Also auf der bekannten Größe der Eisfläche (ca. 60 x 30 Meter).
Für das NHL-Wochenende im Dezember in Düsseldorf wird der PSD Bank Dome dann auf NHL-Größe verkleinert (ca. 60 x 26 Meter).
Das bedeutet für die DEG-Cracks, dass sie ab dem 28. Spieltag im NHL-Format ihre Heimspiele absolvieren werden.
Wann vor der Heim-WM im Mai dann wieder zurück gebaut wird, ist noch nicht entschieden.
Durchaus denkbar also, dass die DEG ab dem 23. Dezember bis zum Saisonende im NHL-Format „durchzieht“.
Die Auswirkungen auf das Spiel sind durchaus bekannt, hatte man doch vor einigen Jahren in Schwenningen nach der Umstellung auf das verkleinerte NHL-Format durchaus Anpassungsschwierigkeiten.
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