„VerfÃ¼gt Ã¼ber ein groÃŸes taktisches VerstÃ¤ndnis“ – Mike Pellegrims Ã¼bernimmt den Trainerjob beim EC Bad Nauheim

Bad Nauheim. (EM) Mike Pellegrims wird neuer Cheftrainer des EC Bad Nauheim und tritt damit die Nachfolge von Adam Mitchell an.

Der 56-jährige Belgier, der auch die deutsche Staatsbürgerschaft besitzt, bringt umfangreiche Erfahrung als Spieler und Trainer mit und wird am Montag das Training im Colonel-Knight-Stadion leiten. An seiner Seite steht weiterhin Assistenztrainer Marc Vorderbrüggen.

Geschäftsführer Andreas Ortwein äußerte sich auf der Klubwebseite zur Verpflichtung Pellegrims: „Mit Mike gewinnen wir einen Trainer, der sowohl über reichhaltige Erfahrung als Spieler als auch über ein großes taktisches Verständnis als Trainer verfügt. Seine klare Linie und sein Engagement werden unserem Team in dieser wichtigen Phase Stabilität und neue Impulse verleihen. Wir sind überzeugt, dass er die Mannschaft in die richtige Richtung führen kann. Er erhält einen Vertrag für die laufende Saison, der sich bei Klassenerhalt automatisch um eine weitere Saison verlängert.“

Pellegrims hat eine beeindruckende Karriere hinter sich: Er absolvierte über 500 Spiele in der DEL, gewann drei Meisterschaften mit den Adlern Mannheim und führte als Co-Trainer die Grizzlys Wolfsburg in die DEL-Spitze. Nach Engagements in Österreich und als Cheftrainer der Düsseldorfer EG kehrte er 2019 nach Mannheim zurück und gewann erneut die Meisterschaft mit Pavel Gross an seiner Seite.

In Bad Nauheim wird Pellegrims vor allem für seine taktischen Vorgaben und Führungsstärke geschätzt.

Pellegrims selbst sagt zur neuen Herausforderung: „Ich freue mich riesig auf die Aufgabe in Bad Nauheim. Es ist mir eine große Ehre für diesen traditionsreichen Club tätig sein zu dürfen. Der EC Bad Nauheim ist für seine lautstarken Fans deutschlandweit bekannt. Mit dieser und meiner Leidenschaft möchte ich alles daransetzen, das Team in die Erfolgsspur zu bringen. Ich kann es kaum erwarten mit den Jungs aufs Eis zu gehen und gemeinsam jeden Tag für unsere Ziele zu kämpfen.“

