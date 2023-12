VerfrÃ¼htes Nikolausgeschenk: Sharks verpflichten Max Miller fest, auch bereits fÃ¼r die Saison 24/25

Artikel anhören Kempten. (PM ESC) Erst unmittelbar vor der Saison konnte man den gebürtigen Kemptener Maximilian Miller per Förderlizenz von den Lindau Islanders aus...

Artikel anhören Artikel anhören

Kempten. (PM ESC) Erst unmittelbar vor der Saison konnte man den gebürtigen Kemptener Maximilian Miller per Förderlizenz von den Lindau Islanders aus der Oberliga Süd in seine Heimatstadt holen.

Nun einigten sich beide Seiten über einen fixen Wechsel des 21 jährigen und einen Vertrag auch gleich für die kommende Saison. Miller hat bis jetzt absolut überzeugt, steht nach 13 Spielen bei guten 7 Toren und 8 Vorlagen. Max hat sich in kürzester Zeit hervorragend in die Mannschaft integriert und fühlt sich in seiner Heimatstadt sowie bei den Sharks absolut wohl. Mit der für sein Alter schon unheimlich intelligenten und abgeklärten Spielweise soll er einer der Grundsteine für das Fundament der Sharks in den nächsten Jahren werden.

Sportlicher Leiter Ervin Masek ist natürlich stolz und froh darüber den 21 jährigen zukünftig fest im Kader zu haben: „Ich habe in den letzten Wochen intensiv mit Max über seine Zukunft gesprochen. Wir haben uns dann, auch in Absprache mit den Lindau Islanders, darauf geeinigt dass er ab sofort ein fester Bestandteil der Sharks wird und somit auch offiziell an die Iller wechselt. Max fühlt sich in seiner Heimatstadt und bei den Sharks sehr wohl. Er ist auch vom ersten Moment an super in der Kabine angekommen und aufgenommen worden. Nicht nur außerhalb vom Eis ist er für den Standort Kempten eine Bereicherung, dies hat er vom ersten Spiel im Trikot der Sharks an bereits nachdrücklich unter Beweis gestellt.

Wir halten nach wie vor an unserem Konzept fest, junge Spieler aus der Region zu verbessern und zu Leistungsträgern in der Bayernliga zu entwickeln. Kontinuität im Kader ist ein wichtiger Faktor um auch zukünftig erfolgreich in der Bayernliga Eishockey zu spielen. Demzufolge bin ich sehr froh darüber dass Max bereits einen Vertrag auch für die Saison 24/25 unterschrieben hat und wir schon in der laufenden Saison den ersten Grundstein für die kommende Spielzeit gelegt haben.“

3814 Welches Team belegt am Ende der DEL Hauptrunde den letzten Platz in der Tabelle? Augsburger Panther Düsseldorfer EG Löwen Frankfurt ERC Ingolstadt Iserlohn Roosters Nürnberg Ice Tigers ein anderes Team