Verfahren gegen Teemu Pulkkinen eingestellt

Neuss. (PM DEL2) In dem Ermittlungsverfahren D2 5G/2526 der ESBG Eishockeyspielbetriebsgesellschaft mbH KG (Ligagesellschaft) gegen den Lizenzspieler Teemu Pulkkinen ergeht gemÃ¤ÃŸ Â§ 6 Abs. 1 der Disziplinarordnung der ESBG Eishockeyspielbetriebsgesellschaft mbH folgender Beschluss

Das Verfahren wird eingestellt.

BegrÃ¼ndung:

Im Nachgang des Meisterschaftsspiels DÃ¼sseldorf gegen Rosenheim am 04.01.2026. wurde gem. Â§ 1 Abs. 1 Disziplinarordnung ein Ermittlungsverfahren gegen den Lizenzspieler Teemu Pulkkinen eingeleitet.

Es lagen als Beweismittel vor:

â€¢ Videoaufnahmen zum Spiel vom 04.01.2026

â€¢ Stellungnahme des AuswÃ¤rtsclubs vom 05.01.2026

â€¢ Stellungnahmen des Gegenspielers vom 05.01.2026 und 07.01.2026

â€¢ Stellungnahmen der Hauptschiedsrichter und Linienrichter jeweils vom 05.01.2026 sowie 08.01.2026

â€¢ Stellungnahme des Lizenzspielers Pulkkinen vom 07.01.2026

Unter BerÃ¼cksichtigung aller vorliegenden Beweismittel konnte nach Ãœberzeugung der Ligagesellschaft nicht mit der erforderlichen Gewissheit festgestellt werden, dass der Lizenzspieler Teemu Pulkkinen sich bei dem Wortgefecht mit seinem Gegenspieler in der 39. Minute strafwÃ¼rdig verhalten hat.

Das Verfahren ist daher einzustellen.

Diese Entscheidung beruht auf den Â§Â§ 1 Abs. 1, 5 Abs. 2 Disziplinarordnung DEL2.

Die Ligagesellschaft weist an dieser Stelle darauf hin, dass sie keine Form von Rassismus bei Spielen oder in Stadien der DEL2 duldet.

