Vereinskleidung im Eishockey: Team, Helfer und Fans brauchen nicht dasselbe Shirt

Anzeige

Ein einheitliches Vereinsbild entsteht nicht dadurch, dass alle dieselbe Kleidung bekommen. Entscheidend ist, dass jedes Kleidungsstück zu Rolle und Nutzung passt.

Bei einem Spieltag treffen mehrere Gruppen aufeinander: Mannschaft und Betreuer, Helfer am Einlass, Nachwuchs, Sponsoren und Fans. Alle sollen den Verein erkennen, doch ihre Kleidung erfüllt unterschiedliche Aufgaben. Für Helfer zählt Sichtbarkeit, für Fans Alltagstauglichkeit und für ein Teamteil vor allem eine klare Zuordnung.

Eine gemeinsame Farbe und ein wiederkehrendes Zeichen können diese Gruppen verbinden. Der Rücken eines Helfers darf eine eindeutige Funktion nennen, während ein Fan-Shirt mit einem tragbaren Motiv besser funktioniert. Sponsorflächen sollten lesbar bleiben, ohne das Design mit zu vielen kleinen Elementen zu überladen.

Für Fanartikel ist nicht nur die erste Nachfrage relevant, sondern der Anlass. Ein Playoff-Motiv, ein Jubiläum und ein dauerhaftes Vereinszeichen haben unterschiedliche Lebenszyklen. Wer diese drei Arten trennt, erkennt leichter, welches Design bewusst limitiert bleibt und welches über eine ganze Saison funktionieren soll.

Bei Burger Print kann der Verein dieselbe visuelle Basis auf unterschiedliche Rollen übertragen. Entscheidend ist dabei nicht, möglichst viele Produkte anzulegen, sondern Mannschaftsumfeld, Helferkennzeichnung und Fanartikel als drei eigene Anwendungen zu behandeln.

Ein einheitlicher Verein braucht deshalb kein Einheits-Shirt. Er braucht ein System, in dem ein Fanmotiv begehrenswert, eine Helferfunktion lesbar und die Kleidung rund um die Mannschaft eindeutig zugeordnet bleibt.

Vor der Bestellung sollte jede Gruppe deshalb einen eigenen Prüftermin erhalten. Trainer bewerten Bewegungsfreiheit und Alltagstauglichkeit, Helfer testen die Lesbarkeit ihrer Funktion, Fans beurteilen das Motiv außerhalb der Halle. Erst wenn diese drei Perspektiven stimmen, wird aus gemeinsamer Gestaltung ein belastbares Vereinssystem.

Anzeige

+18 Glücksspiel kann süchtig machen.

Spielsucht? Hier bekommen Sie Hilfe

Wenn Sie Probleme mit Spielsucht haben oder sich um Angehörige oder Freunde sorgen, finden Sie Hilfe bei der „Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung“.

Unter der kostenlosen Hilfe-Hotline 0800 1 37 27 00 erhalten Sie alle Informationen zu Hilfsangeboten rund um das Thema Spielsucht!

*Werbehinweis – Diese Website enthält Affiliate-Links. Das bedeutet, dass wir möglicherweise eine Provision erhalten, wenn Sie sich bei einem der verlinkten Portale anmelden. Es entstehen Ihnen keine zusätzlichen Kosten. Es gelten die AGB der jeweiligen Wettanbieter.

Leiden Sie unter Depressionen? Hier bekommen Sie umgehend Hilfe:

Wenn Sie selbst depressiv sind, Selbstmord-Gedanken haben, kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de).

Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.