Vereinsikone Marc Sill bleibt ERC Sonthofen erhalten

Sonthofen. (PM ERC) In Sonthofen ist er eine lebende Legende: Kein anderer Spieler in der Geschichte des ERC hat so viele Pflichtspiele im Herrenbereich absolviert wie Marc Sill.

Der gebürtige Oberstdorfer ist längst nicht mehr aus den schwarzgelben Reihen wegzudenken. Nun hat der Routinier seine Arbeitspapiere um ein Jahr verlängert. Saisonstart für den ERC ist am 20. Oktober.

Wer den Wert eines Marc Sill für den ERC Sonthofen bemessen will, dem genügt ein Blick in die Statistiken: Mehr als 560 Pflichtspiele stand Sill für den ERC auf dem Eis. In der vergangenen Saison erzielte der Kapitän in insgesamt 30 Partien starke zwölf Tore und 34 Assists und war damit erneut einer der besten Punktesammler im Team von Coach Helmut Wahl und Vladi Kames.

Neben seinen zweifelsohne herausragenden, technischen Fähigkeiten ist der Routinier aber vor allem aufgrund seiner ruhigen Art und jahrzehntelangen Eishockey-Erfahrung eine wichtige Stütze im Mannschaftsgefüge des Eishockey-Landesligisten. Insbesondere jetzt, wo es für die Sonthofer gilt, die Zugänge im Team zu integrieren und gleichzeitig die jungen Spieler zu leiten. Als Leader wird Sill wieder vorangehen und die Truppe auf dem Eis führen.

Sills Beziehung zum ERC begann 2005, als er vom SC Oberstdorf nach Sonthofen wechselte. Damals war er erst 16 Jahre jung. Es sollten 16 Jahre im Trikot der Sonthofer folgen, einzig unterbrochen durch ein „Auswärtsspiel“ beim EC Peiting bzw. den Kaufbeuren Buron Jokers, für die er in der Saison 2009/10 auflief. Nach einem zweiten Abstecher zum EV Füssen (2020 bis 2022) gelang es dem ERC, ihn zurück an die Hindelanger Straße zu lotsen.

In der vergangenen Saison setzte sich Sill dann selbst ein Denkmal in der Alpenstadt: Am 24. November feierte er – unter dem frenetischen Jubel von über 1.000 Fans im Eisstadion – sein 555. Pflichtspiel im Trikot der Sonthofer. Ein Meilenstein, denn kein Akteur der Schwarz-Gelben hatte zuvor mehr Pflichtpartien im Herrenbereich absolviert.

In der am 20. Oktober beginnenden Landesliga-Saison wird die „Nummer 33“ dann wieder für den ERC auf dem Eis stehen – und sowohl Fans als auch Verantwortliche des Traditionsklubs wünschen sich, dass Sill noch einige Spiele für seinen ERC bestreiten wird.

Der Kader des ERC Sonthofen für die kommende Saison sieht aktuell wie folgt aus:

Tor: Fabian Schütze, Calvin Stadelmann, Felix Ottenbreit

Defensive: Robin Berger, Aaron Grillinger, Filip Krzak (neu), Nicolas Neuber, Tobias Russler (FL), Adam Suchomer, Roman Zwicker

Offensive: Denis Adebahr, Kevin Adebahr, Jonas Gotzler, Jochen Hartmann, Ondrej Havlicek, Valentin Köcheler, David Mische (FL) Dustin Ottenbreit, Dan Przybyla, Marc Sill, Josef Slaviček (neu), Matyas Stransky, Nikolai Streif (FL) Justin Weber (neu), Philipp Zeiske (neu)

Trainer: Helmut Wahl