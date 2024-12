Vereinigung Zukunft WeiÃŸ-Blau e.V. gegrÃ¼ndet – Neue Plattform, um den SCR aktiv zu gestalten – Vier Rosenheimer U20 Akteure wurden fÃ¼r den SCR lizensiert

Garmisch-Partenkirchen. (PM SCR) Es rührt sich etwas beim SC Riessersee! Bereits im vergangenen Sommer wurde der neue Fahrplan des SC Riessersee vorgestellt: Langfristiger Aufbau...

Garmisch-Partenkirchen. (PM SCR) Es rührt sich etwas beim SC Riessersee!

Bereits im vergangenen Sommer wurde der neue Fahrplan des SC Riessersee vorgestellt: Langfristiger Aufbau einer breiten, stabilen Organisationsstruktur, enge Vernetzung zwischen der Profiabteilung und dem weiß-blauen Nachwuchs und regionale Verbundenheit lauteten damals die Ziele. Nach der Bekanntgabe der angespannten finanziellen Situation des Eishockeys unter der Alpspitze vor knapp vier Monaten konnten die Verantwortlichen des SC Riessersees in den vergangenen Wochen einen Kreis aus Sponsoren, Partnern und Fans zusammenbringen, um den Grundstein einer neuen Organisationsstruktur zu erschaffen. Ziel aller Anstrengungen: Die Schaffung gesunder, zukunftsfähiger und breiter Strukturen für die SC Riessersee Eishockey Vermarktungs GmbH und den SC Riessersee Eishockey Nachwuchs e.V.. Nach vielen intensiven Gesprächen und Diskussionen zu Beginn dieses Prozesses zeichneten sich zwei Säulen einer neuen Organisationsstruktur ab. Die erste Säule wird ein breitaufgestellter Gesellschafterkreis bilden – hierzu wird der SC Riessersee gesondert weitere Informationen präsentieren können. Ziel der neuen Gesellschafterstruktur ist die Sicherung des Spielbetriebs und die langfristige Entschuldung des Vereines. Dieser Schritt ist die Basis für eine neue, gesunde Neuausrichtung des Vereins.

Die zweite Säule der neuen Struktur ist eine Vereinigung für alle Fans, Partner und Sponsoren des SC Riessersees sowie aller Freunde des Eissports im Werdenfelser Land. Mit dem heutigen Tag präsentiert der SC Riessersee den Verein „Zukunft Weiß-Blau e.V.“. Dieser Verein wurde vor kurzem durch 17 Gründungsmitglieder gegründet und ist das Ergebnis vieler Gesprächsrunden in den vergangenen Monaten. Ziel des Vereins ist die Förderung des Eissports in Garmisch-Partenkirchen. Zukunft Weiß-Blau e.V. gibt Fans, Partnern, Unterstützern und Freunden des SC Riessersee die Möglichkeit, aktiv und insolvenzsicher den Eishockeysport im Werdenfelser Land mitzugestalten und ein Teil davon zu werden. Der Verein wird zukünftig durch Mitgliedsbeiträge sowie Spenden Gelder generieren, welche für eine nachhaltige und stabile Unterstützung sowohl des SC Riessersee Nachwuchs e.V. als auch der SC Riessersee Eishockey Vermarktungs GmbH verwendet werden. Ziel von „Zukunft Weiß Blau e.V“ ist es so viele Sympathisanten des SCR`s als Mitglieder zu gewinnen und damit langfristig ein stabiles Einkommen an den SCR ausschütten zu können.

Die prozentuale Verteilung der Gelder wird jährlich zwischen dem Vorstand des Vereins „Zukunft Weiß-Blau e.V.“, dem Geschäftsführer der Profimannschaft sowie dem Vorstand des Nachwuchs e.V abgestimmt. Die Beiträge werden zudem an beide Abnehmer monatlich ab Spielbetrieb ausbezahlt, bei einer Insolvenz wird die Restmasse wieder rückerstattet.

Der Verein Zukunft Weiß-Blau e.V. gibt Fans und Freunden des SC Riessersee die Möglichkeit ein Teil einer großen Fangemeinde zu werden, erhöht zudem die Transparenz und schafft die Chance durch eigene Ideen und einem direkten Austausch mit den Verantwortlichen das Eishockey unter der Alpspitze aktiv mitzugestalten. Mitglieder profitieren zudem jährlich von Freikarten und einem exklusiven Fanschal – dabei gibt es verschiedene Möglichkeiten einer Mitgliedschaft. Grundsätzlich giklt: Jeder der den Eissport in Garmisch-Partenkirchen langfristig sichern möchte, ist herzlich willkommen!

Alle Infos zu Mitgliedschaften und den Kosten gibt es unter scr.de oder www.zukunft-weiss-blau.de, in der aktuellen Podcastfolge von „19.23 – der SC Riessersee Podcast“ oder zum heutigen Heimspiel im Stadion. Tickets für die Heimspiele des SC Riessersee gibt´s unter bit.ly/riesserseetickets

Förderlizenzen aus Rosenheim – Vier U20 Akteure wurden für den SCR lizensiert

Der Kader der Werdenfelser bekommt über die Weihnachtszeit eine kleine Auffrischung. Vier Akteure – Stürmer Andreas Schneider, Jannick Stein, Michael Musin und der Verteidiger Moritz Geier – aus der Rosenheimer U20 wurden für den SC Riessersee per Förderlizenz lizensiert.

Der Trainer der Starbulls U20 Gerhard Unterluggauer und der sportliche Leiter der Weiß-Blauen Martin Buchwieser haben sich auf die Förderlizenzregelung verständigt, damit diese jungen Talente die nächsten Erfahrungen in der Oberliga sammeln können und damit den nächsten Step in ihrer sportlichen Entwicklung gehen können.

Zwei der vier lizensierten Spieler werden bereits heute Abend für den SC Riessersee im Heimspiel gegen die Höchstadt Alligators auflaufen. Der SC Riessersee bedankt sich bei den Verantwortlichen der Starbulls Rosenheim für den unkomplizierten Deal.

