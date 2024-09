Vereinbarung mit Ausstiegsklausel fÃ¼r die NHL fÃ¼r Dominik Kubalik

Ambrì. (PM HCAP) Der Hockey Club Ambrì-Piotta freut sich, die Rückkehr des tschechischen Stürmers Dominik Kubalik ins Tessin bekannt zu geben. Die Vereinbarung, die...

Die Vereinbarung, die für eine Saison gültig ist, beinhaltet die Möglichkeit für Dominik, sofort nach Nordamerika zu wechseln, falls er vor dem 15. Dezember 2024 eine Vereinbarung mit einem NHL-Franchise trifft.

Dominik möchte so schnell wie möglich in die NHL zurückkehren, zieht es jedoch vor, die Saison mit einem europäischen Team zu beginnen, um in Form zu bleiben, und hat den Wunsch geäußert, dies mit dem Club zu tun, der ihm bereits vor 5 Jahren geholfen hat, die NHL zu erreichen.

Im Trikot der Biancoblù bestritt Kuba insgesamt 90 Spiele und erzielte 37 Tore sowie 60 Assists, wobei er in der Saison 2018/2019 zum Topscorer der gesamten Liga wurde. Im Mai wurde Dominik mit Tschechien Weltmeister und half seiner Nationalmannschaft, den Titel im eigenen Land zu gewinnen, indem er in 10 Spielen 8 Punkte erzielte.

Bewusst der Möglichkeit eines baldigen Abgangs freut sich der Biancoblù-Club, seinen Liebling wieder willkommen zu heißen und erwartet ihn mit offenen Armen in der Gottardo Arena.