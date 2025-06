„Verein und Umfeld haben sich fÃ¼r mich in den letzten zwei Jahren wie ein StÃ¼ck Heimat angefÃ¼hlt“ – Kevin Slezak bleibt ein EisbÃ¤r

Regensburg. (PM Eisbären) Nächste Vertragsverlängerung bei Eishockey-Zweitligist Eisbären Regensburg: Stürmer Kevin Slezak läuft auch in der kommenden Spielzeit für die Oberpfälzer auf.

Der 24-jährige Flügelspieler geht damit in sein drittes Jahr in der Domstadt. Im Sommer 2023 war der gebürtige Oberbayer von Oberligist SC Riessersee zu den Rot-Weißen gewechselt – seither kommt Slezak auf 122 Einsätze für das Team aus der Donaustadt, in denen ihm zwölf Tore und 25 Assists für 37 Scorerpunkte gelangen. Slezak ist damit bereits der zwölfte Angreifer im Kader.

Er sagt: „Ich freue mich sehr, ein weiteres Jahr im Trikot der Eisbären zu spielen. Der Verein und das Umfeld haben sich für mich in den letzten zwei Jahren wie ein Stück Heimat angefühlt. Das letzte Jahr war sicherlich kein einfaches für uns alle, aber ich bin bereit und motiviert, alles für eine erfolgreiche Saison zu geben.“

Das Eishockey-Spielen lernte Slezak in Rosenheim und Bad Tölz und war bis einschließlich in die U 19 deutscher Nachwuchsnationalspieler. In Tölz kämpfte sich der Linksschütze über das DNL-Team auch zu ersten Einsätzen in der Zweiten Liga: 17 Mal stand Slezak 2018/2019 bereits für die Löwen in der DEL 2 im Aufgebot. Es folgte 2019 der Wechsel zurück zum damaligen Oberligisten Rosenheim, wo er bereits mit vielversprechenden Auftritten auf sich aufmerksam machte. Endgültig platzte der Knoten dann aber nach seinem Schritt zum SC Riessersee im Sommer 2022: Für das Team aus Garmisch-Partenkirchen kam er in nur 52 Drittliga-Partien auf überragende 63 Torbeteiligungen (27 Treffer, 36 Assists). Das rief zahlreiche höherklassige Klubs auf den Plan, Slezak entschied sich letztlich für die Eisbären. Gleich in seinem ersten Jahr in Regensburg erkämpfte Slezak mit diesen dann sensationell den DEL-2-Titel 2024 – in der zweiten Spielzeit folgte jüngst der wichtige Klassenerhalt über die Play-downs mit den Oberpfälzern.

Kader der Eisbären Regensburg

Tor: Jonas Neffin (U) und Konrad Fiedler (U).

Abwehr: Sean Giles, Jakob Weber, Nikola Gajovský, Patrick Demetz, Pascal Zerressen, Guillaume Naud und Marian Bauer (U 21).

Sturm: Matěj Giesl (U), Constantin Ontl, Aleandro Angaran (U), Yuma Grimm (U), Pierre Preto, Kevin Slezak, Corey Trivino (AL), David Morley (AL), Donát Péter, Sam Payeur, Lukas Krieger (U 21) und Bryce Kindopp (AL).

Trainerstab: Peter Flache (Headcoach und Sportlicher Leiter), Hugo Boisvert (Co-Trainer) und Joey Vollmer (Torwarttrainer).

