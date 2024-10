Verdienter Sieg im Hessenderby: Huskies schlagen Bad Nauheim 4:2

Kassel. (PM Huskies) Zum Start ins Wochenende waren die Huskies zum Hessenderby in Bad Nauheim zu Gast. Nach einer knappen Führung nach dem Anfangsdrittel...

Kassel. (PM Huskies) Zum Start ins Wochenende waren die Huskies zum Hessenderby in Bad Nauheim zu Gast.

Nach einer knappen Führung nach dem Anfangsdrittel drehten die Nordhessen im Mittelabschnitt richtig auf und konnten durch einen Doppelpack von Garlent und eine Direktabnahme von Keussen auf 4:1 davonziehen. Im Schlussdrittel warfen die Kurstädter zwar nochmal alles nach vorne und verkürzten auf 2:4, am Ausgang der Partie änderte es jedoch nichts mehr.

An ein Abtasten war zu Beginn der Partie gar nicht zu denken. Gleich in der zweiten Minute hatten die Gastgeber über die rechte Seite ihren ersten gefährlichen Angriff, verpassten das Tor aber knapp. Auf der anderen Seite sah es kaum anders aus. Hier war es Keck, der bei einem Konter über den linken Flügel am Schoner des Ex-Husky Kuhn scheiterte (4.). Auch der folgende Abschluss von Valenti war nicht genau genug (5.). Erst jetzt beruhigte sich das Spiel in Sachen Großchancen wieder etwas. Erst in der 11. Minute gab es die nächste gute Gelegenheit für die Schlittenhunde: Garlent fand den heraneilenden Faber, dessen Schuss vom weit aus seinem Tor gekommenen Goalie der Gastgeber aber pariert wurde. Im Powerplay waren die Nordhessen aber schließlich erfolgreich. Erneut war es Garlent, der mit einer Einzelaktion für Gefahr sorgte und Olsen so den Treffer per Rebound ermöglichte (13.). Ihren besten Abschluss des Drittels hatten die Kurstädter ebenfalls in Überzahl, trafen aber nur den Pfosten (19.).

Eine schöne Kombination der aktuellen Paradereihe der Schlittenhunde brachte früh den zweiten Treffer. Olsen spielte auf Keck im Slot, der wiederum auf die rechte Seite auf Garlent legte, welcher beim Abschluss ein fast freies Tor vor sich hatte (21.). In Überzahl gelang es den Gastgebern jedoch in Person von Neuzugang Bowles mit einem Schuss aus dem rechten Bullykreis wieder zu verkürzen (25.). Anschließend ging es nur noch in eine Richtung. Der Jubel über den Anschlusstreffer war im Colonel-Knight-Stadion noch gar nicht richtig verstummt, da nutzte Garlent einen Puckverlust der Bad Nauheimer Hintermannschaft und stellte auf 1:3 (26.). Und es ging weiter: In der 29. Minute erhöhte Keussen mit einer sehenswerten Direktabnahme in den rechten oberen Winkel auf 1:4. Der Zwischenstand nach dem zweiten Drittel hätte noch höher ausfallen können, doch Korte aus dem Slot (33.) sowie Valenti in Überzahl (37.) verpassten den fünften Treffer.

Im Schlussabschnitt gestaltete sich das Spielgeschehen wieder anders. Nach etwa drei gespielten Minuten war Hickmott frei durch und vollendete den Konter zum 2:4 (43.). Das nahmen sich die Wetterauer zum Anlass nochmal alles nach vorne zu werfen. Zwar waren die Huskies nun überwiegend mit dem Verteidigen beschäftigt, die ganz gefährlichen Abschlüsse blieben der Rot-Weißen blieben allerdings aus. Stattdessen waren es die Schlittenhunde, die regelmäßig per Konter gefährlich wurden, es aber versäumten das Spiel vorzuentscheiden. Erst in den Schlussminuten brannte es nochmal so richtig vor dem Tor von Brandon Maxwell. Gerade Bowles erwies sich in diesen Minuten als wahrer Unruheherd und bescherte seinem Team gleich mehrere Chancen, die aber allesamt ungenutzt blieben. Schließlich konnten die Huskies die Zeit von der Uhr spielen und somit drei Punkte mit auf den Rückweg nach Nordhessen nehmen.

Tore:

0:1 Olsen (PP – Garlent, Weidner – 13. Min.)

0:2 Garlent (Keck, Olsen – 21. Min.)

1:2 Aubin (PP – Calce, Hickmott – 25. Min.)

1:3 Garlent (Keck, Olsen – 26. Min.)

1:4 Keussen (Turgeon, Korte – 29. Min.)

2:4 Hickmott (Fischer, Bowles – 43. Min.)