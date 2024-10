Verdienter Penalty-Erfolg im Grafinger Nebel

Grafing/Buchloe. (chs) Der ESV Buchloe hat am Freitagabend einen hart umkämpften, aber unter dem Strich nicht unverdienten Sieg beim EHC Klostersee gefeiert. In einem...

Der ESV Buchloe hat am Freitagabend einen hart umkämpften, aber unter dem Strich nicht unverdienten Sieg beim EHC Klostersee gefeiert.

In einem Spiel, in dem beide Teams vor allem auf kompakte Abwehrreihen zählen konnten, erbeuteten die Buchloer am Ende zwei wichtige Punkte beim 3:2 (0:0, 1:2, 1:0) Sieg nach Penaltyschießen. Über 65 Minuten hatten sich die beiden Kontrahenten zuvor nichts geschenkt, ehe Michal Petrak dann im Shootout mit zwei verwandelten Penaltys den Zusatzpunkt für die Piraten sicherte.

Die Hausherren, die nach drei Niederlagen erst einen Punkt auf dem Konto hatten, starteten sehr verhalten. Nach einer Abtastphase beider Teams im zum Teil mit Nebel durchzogenen Grafinger Eisstadion hinterließen die Piraten folglich in den ersten 20 Minuten offensiv den etwas aktiveren Eindruck. So hatten die Buchloer das Geschehen eigentlich unter Kontrolle, da man Hinten gegen zunächst harmlose Gastgeber praktisch nichts zuließ. Und Vorne setzten der nach Krankheit in den Kader zurückgekehrte Alexander Krafczyk und Demeed Podrezov die ersten gefährlichen Akzente. Die Buchloer hätten so also zum ersten Seitenwechsel nicht unverdient in Führung gehen können – wenn nicht sogar müssen. Doch es blieb beim torlosen Remis nach dem Auftaktdrittel.

Im zweiten Durchgang kamen die Grafinger anschließend jedoch spürbar verbessert und engagierter aus der Kabine, sodass sich nun ein umkämpftes Match auf Augenhöhe entwickelte. Bei Fünf gegen Fünf schenkte sich keiner etwas und so waren es schließlich die Special-Teams die für die Tore sorgten. Und dabei gingen zunächst die Freibeuter in Front und das in eigener Unterzahl. Michal Petrak klaute geschickt die Scheibe in der gegnerischen Zone und sein Abschluss konnte der sichere EHC-Keeper Lukas Steinhauer nur mit dem Schoner prallen lassen. Von dort sprang der Puck an Benedikt Diebolders Schlittschuh und dann ins Tor zur 1:0 Führung (29.). Noch im gleichen Überzahlspiel glichen die Hausherren allerdings sofort wieder aus, als Marek Haloda einen Direktschuss zum 1:1 in die Maschen setzte (31.). Doch damit nicht genug, denn auch das zweite Powerplay an diesem Abend konnten die Grafinger in einen Torerfolg ummünzen, womit man die Partie noch vor der zweiten Pause drehen konnte (37.). Eine Einzelaktion, bei der Philipp Quinlan mit einem feinen Solo aber auch zu leicht durch die ESV-Abwehr spazieren konnte, war so verantwortlich für den 1:2 Rückstand der Gennachstädter nach 40 Minuten.

Auch im Schlussabschnitt blieb es ein eher von der Leidenschaft und dem Kampf geprägtes Spiel, in dem die Buchloer nach 47 Minuten aber zum letztlich verdienten Ausgleich kamen. Demeed Podrezov drückte den Puck zum 2:2 über die Linie, nachdem Steinhauer diesen nicht entscheidend unter sicher begraben konnte. Danach hatten die Buchloer sogar vielleicht noch die etwas besseren Möglichkeiten, das enge Match in der regulären Spielzeit für sich zu entscheiden, doch es blieb beim Unentschieden nach 60 Minuten, da auch Grafing kurz vor Schluss dank eines starken Buchloer Penaltykillings nochmals eine Überzahl ungenutzt verstreichen ließ.

In der Overtime taktierten beide Mannschaften dann größtenteils, sodass keiner ein wirkliches Risiko eingehen wollte. Die beste Chance zum Siegtreffer hatte noch Demeed Podrezov, dessen Versuch Steinhauer aber klasse entschärfte. Und so musste das Penaltyschießen letztlich über den Sieger entscheiden. Und hier behielt ESV-Routinier Michal Petrak gleich doppelt mit zwei sehenswerten Versuchen die Nerven und sicherte so seinen Farben nicht nur den Zusatzpunkt sondern auch den zweiten Auswärtserfolg in Serie. Durch diesen klettern die Buchloer vor der Sonntagspartie ab 17 Uhr zu Hause gegen den TEV Miesbach (Live auf SpradeTV: https://www.sprade.tv/gamedetail/10797/) vorerst einmal auf den zehnten Tabellenrang.

