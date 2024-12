Verdiente Niederlage gegen Dresden: Huskies unterliegen EislÃ¶wen 2:4

Kassel. (PM Huskies) Nach dem Spiel am Freitag hatten die Huskies heute im nächsten Spitzenspiel gegen die Dresdner Eislöwen die Chance auf Wiedergutmachung. Nach...

Kassel. (PM Huskies) Nach dem Spiel am Freitag hatten die Huskies heute im nächsten Spitzenspiel gegen die Dresdner Eislöwen die Chance auf Wiedergutmachung.

Nach einem torlosen ersten Drittel trafen in der ersten Minute des zweiten Abschnitts gleich beide Teams. Olsen brachte die Huskies vier Minuten später in Führung, Yogan glich für die Eislöwen aber wieder aus. Im Schlussabschnitt hielt Maxwell lange das Unentschieden fest, konnte die Niederlage schlussendlich aber auch nicht verhindern.

Die Huskies begannen die Partie mit gleich mehreren Abschlüssen, welche allerdings für Schwendener im Tor der Eislöwen keine allzu große Herausforderung darstellten. Nach einem üblen Check gegen Tschwanow, welcher per Videobeweis überprüft wurde, musste Wahl fünf Minuten auf der Strafbank Platz nehmen (6.). Den wohl gefährlichsten Abschluss in dieser Phase hatte wohl Cutler direkt nach dem nächsten Bulls (6.), ansonsten verstrichen die fünf Minuten ohne weitere größere Chancen. Nach Ablauf der Strafe packte dann hingegen Maxwell auf der anderen Seite eine grandiose Parade gegen einen Eislöwen aus, der die Scheibe praktisch nur noch über die Linie hätte schieben müssen (12.). Bis zur Pause traf Stadler noch den Pfosten (13.) und Cutler sowie Mieszkowski waren mit weiteren guten Abschlüssen ebenfalls unerfolgreich (16.), weswegen es ohne Tore in die erste Pause ging.

Direkt nach Wiederbeginn gab es die kalte Dusche für die Schlittenhunde: Auf dem rechten Flügel gelangte der Puck zum vollkommen freistehenden Andres, der sich die Gelegenheit nicht nehmen ließ und auf 1:0 für die Gäste stellte. Immerhin kam die Antwort der Huskies direkt im Anschluss. Ein Schuss von Valenti rutschte Schwendener, dem von Mieszkowski die Sicht versperrt war, zum 1:1 durch (21.). In der 25. Minuten drehten die Nordhessen die Partie sogar. Bodnarchuk fand mit einem starken Pass Olsen auf dem rechten Flügel, welcher die Scheibe unter die Latte zur 2:1-Führung versenkte (25.). In der 30. Minute stoppte Maxwell zwar noch einen Pischoff-Alleingang, musste wenige Minuten später durch einen Schlagschuss von Yogan aus der Distanz dennoch den Ausgleich hinnehmen (34.). Olsen in Überzahl (37.) und Keck kurz vor Drittelende verpassten die erneute Führung und so ging es wieder ohne Vorteil für eine Mannschaft in die Kabine.

In der 41. Spielminute hätte Mieszkowski sein Team direkt wieder in Führung bringen können, scheiterte mit seinem zu zentralen Abschluss aber an Schwendener. Im restlichen Drittel lief das Spiel fast nur auf ein Tor. Mit gleich mehreren starken Paraden, sowohl in Unterzahl als auch bei gleicher Anzahl Spieler auf dem Eis, hielt Huskies-Goalie Maxwell seinen Farben das Unentschieden lange fest. Während Duquette aus kurzer Distanz die Führung noch verpasste (54.), erzielte Yogan den zu diesem Zeitpunkt schon überfälligen Führungstreffer für die Gäste (56.), welchen diese sich auch nicht mehr nehmen ließen. Am Ende entschied Mrazek das Spiel mit einem Treffer ins leere Huskies-Tor (60.).

Tore:

0:1 Andres (Yogan, Porsberger – 21. Min.)

1:1 Valenti (Turgeon – 21. Min.)

2:1 Olsen (Bodnarchuk, Garlent – 25. Min.)

2:2 Yogan (Suvanto, Porsberger – 34. Min.)

2:3 Yogan (Andres, Porsberger – 56. Min.)

2:4 Mrazek (ENG – 60. Min.)

