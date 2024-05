Verbleib gesichert! Blue Devils Weiden können auch in der neuen Saison auf zwei deutsche Stürmer setzen

Weiden. (PM Blue Devils) Die Blue Devils können eine weitere Vertragsverlängerung vermelden. Fabian Voit hat seinen Vertrag bei den Oberpfälzern um zwei Jahre verlängert....

Fabian Voit hat seinen Vertrag bei den Oberpfälzern um zwei Jahre verlängert. Er geht damit in sein drittes Jahr bei den Blue Devils.

Der gebürtige Augsburger wechselte zur Saison 2022/2023 vom DEL2-Ligisten ESV Kaufbeuren nach Weiden. In den vergangenen beiden Spielzeiten absolvierte der 27-jährige Center 112 Partien für die Max-Reger-Städter und erzielte dabei 36 Tore und bereitete 56 weitere Treffer vor.

Jürgen Rumrich, Sportlicher Leiter der Blue Devils Weiden: “Ich freue mich sehr, dass wir Fabian für zwei weitere Jahre an uns binden können. Er überzeugt durch seine Lauf- und Spielstärke und kann sowohl in Überzahl als auch in Unterzahl ein wichtiger Spieler sein.”

Neben Fabian Voit spielt auch Daniel Bruch eine weitere Saison für die Blue Devils.

Der 22-jährige Stürmer, der im vergangenen Jahr von Landshut nach Weiden wechselte, besitzt noch ein gültiges Arbeitspapier. Bruch erzielte in der vergangenen Saison in 64 Spielen 23 Tore und 26 Vorlagen.