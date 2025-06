VerbandsfÃ¼hrung: DEB-Aufsichtsrat ernennt Frank H. Lutz und Christian KÃ¼nast zu VorstÃ¤nden

München. (PM DEB) Der Deutsche Eishockey-Bund e.V. (DEB) stellt seine operative Führung neu auf.

Der Aufsichtsrat setzt damit das eindeutige Votum der außerordentlichen Mitgliederversammlung vom 31. Mai 2025 um und ernennt mit Frank H. Lutz und Christian Künast zwei hauptamtliche Vorstände, die künftig die neue Führungsstruktur des Verbandes prägen werden.

Frank H. Lutz wird Vorstandsvorsitzender des Deutschen Eishockey-Bund e.V. Der 56-Jährige konnte sich im Bewerbungsprozess aus einer Vielzahl qualifizierter Kandidaten durchsetzen und den Aufsichtsrat mit seiner Erfahrung und seinem Profil überzeugen. Christian Künast, seit 2015 im Verband in verschiedenen verantwortlichen Funktionen tätig und bislang DEB-Sportdirektor, wird künftig als Vorstand Sport des DEB e.V. wirken und insbesondere die sportliche Weiterentwicklung der Nationalmannschaften aber auch der Bereiche Nachwuchs- und Trainerausbildung weiter vorantreiben.

Die Berufung des neuen Vorstandsteams war eine der ersten Amtshandlungen des Aufsichtsrats des DEB, der nach der Verabschiedung einer neuen Satzung in der Mitgliederversammlung am 31. Mai 2025 gewählt wurde. Die Berufung der Vorstände wird mit Eintragung im Vereinsregister wirksam. Dieser Vorgang ist bereits angestoßen und wird baldmöglichst abgeschlossen sein.

DEB-Aufsichtsratsvorsitzender Dr. Peter Merten zur Ernennung der Vorstände: „Wir freuen uns, mit der Berufung der Vorstände einen weiteren entscheidenden Schritt der von der Mitgliederversammlung beschlossenen Neuausrichtung des DEB umzusetzen. Mit Frank H. Lutz hat der Aufsichtsrat einen ausgewiesenen, erfahrenen Unternehmenslenker berufen, der ideal zum Anforderungsprofil einer zukunftsgerichteten und nachhaltigen Verbandsführung passt. Mit seiner in kleinen und großen Unternehmen gewonnenen Expertise in der Strategie- und Organisationsentwicklung, aber auch im Finanzbereich, wird Frank H. Lutz wichtige Impulse für die erfolgreiche Weiterentwicklung unseres Verbandes setzen können. Christian Künast hat bereits in seiner Funktion als Sportdirektor die Arbeit im Bereich Sport durch konsequente Professionalisierung überaus erfolgreich gestaltet. Daher war es für uns eine naheliegende Entscheidung, ihn als unseren neuen Vorstand Sport zu bestellen und mit weitreichender Entscheidungskompetenz auszustatten.“

Frank H. Lutz zu seiner Aufgabe beim DEB: „Ich danke dem Aufsichtsrat für das in mich gesetzte Vertrauen und freue mich, künftig Verantwortung beim DEB übernehmen zu dürfen. Als langjähriger Beobachter und Unterstützer des Eishockeysports – beruflich wie privat – sehe ich der Zusammenarbeit mit Christian Künast und dem gesamten Team in München mit großer Motivation und Vorfreude entgegen. Unser Ziel ist es, gemeinsam mit allen Beteiligten aus Ligen, Landesverbänden und Partnerorganisationen im Sinne des sportlichen Erfolges die Strukturen des deutschen Eishockeys weiter zu stärken und zukunftsfähig zu gestalten.“

Christian Künast äußert sich zu seiner neuen Rolle beim DEB wie folgt: „Ich bedanke mich beim Aufsichtsrat für das große Vertrauen, das mir durch die Ernennung als Vorstand Sport entgegenkommt. Durch die neue Führungsstruktur können wir noch effektiver und dynamischer Entscheidungen umsetzen, die unseren Eishockeysport mit den nächsten erforderlichen Entwicklungsschritten weiter nach vorne bringen werden. Ich freue mich auf die gemeinsame Vorstandsarbeit mit Frank H. Lutz, der uns mit seiner Expertise aus der Wirtschaft bereichern und die internen Organisationsprozesse weiter optimieren wird.“

Motivation und Kompetenz vereint: Die beiden DEB-Vorstände im Porträt

Frank H. Lutz bringt langjährige internationale Managementerfahrung als neuer Vorstandsvorsitzender des DEB ein. Seine Karriere begann 1995 bei Goldman Sachs mit Stationen in London, Frankfurt und New York. Es folgten Positionen bei der Deutschen Bank sowie beim Nutzfahrzeughersteller MAN, wo er ab 2009 als CFO (Chief Financial Officer) tätig war. Weitere Stationen als Finanzchef führten ihn zu Aldi Süd und später zu Bayer MaterialScience, wo er 2014 in den Vorstand eintrat und kurz darauf zum CFO und Arbeitsdirektor ernannt wurde. In dieser Funktion begleitete er maßgeblich die erfolgreiche Ausgliederung der Kunststoffsparte der Bayer AG, die in die Neugründung und dem Börsengang der Covestro AG mündete. Die Covestro AG war von 2016 bis 2020 Hauptsponsor der DEL. Nach seinem Ausstieg bei Covestro im Jahr 2017 wechselte Lutz in die Start-up-Welt: Seit 2018 war er CEO (Chief Executive Officer) des Fintechs CRX Markets. Mit seiner breiten Expertise aus Konzernführung, Finanzstrategie und Transformationsprozessen verstärkt er künftig die hauptamtliche Führung des DEB.

Christian Künast ist seit 2015 beim DEB in verantwortlicher Funktion tätig und übernimmt künftig die Rolle des Vorstands Sport. Als Torhüter bestritt er über 250 DEL-Spiele und feierte zwei deutsche Meistertitel mit seinen Teams (1997 und 2000). Auf internationalem Niveau nahm der Landshuter an zwei Weltmeisterschaften (1996, 2001) sowie den Olympischen Spielen 2002 teil. Nach seiner Spielerkarriere war Künast zunächst vier Jahre als Assistenztrainer bei den Hannover Scorpions unter Hans Zach (DEL-Meister 2010), dann bei den Hannover Indians als Cheftrainer und später im Nachwuchsbereich des EHC Straubing tätig. Ab 2015 übernahm er mehrere Positionen beim DEB, unter anderem als U20-Bundestrainer und als Cheftrainer der Frauen-Nationalmannschaft. Ein Meilenstein war seine Rolle im Coaching-Team der Männer-Nationalmannschaft, die 2018 bei den Olympischen Spielen in Pyeongchang die Silbermedaille gewann. Seit 2020 war Künast als Sportdirektor im DEB aktiv – zunächst interimsweise, ab 2021 dann dauerhaft und erreichte in dieser Funktion das zweite Mal „Silber“ bei der Männer-WM 2023 in Tampere und Riga. Mit seiner langjährigen Eishockeyerfahrung wird er auch zukünftig wesentliche Beiträge zur erfolgreichen sportlichen Weiterentwicklung des DEB leisten.

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

! WICHTIG ! Auch in Zukunft: Keine +Artikel, Abo-Modelle oder Bezahlschranke! – Eishockey-Magazin.de eröffnet Kanal für freiwillige Zahlungen – Hintergrund und wie man spenden kann







Eishockey-Magazin TV