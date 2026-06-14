Verantwortlich für die Goalies: Dimitri Pätzold wird Co-Trainer bei Red Bull München

München. (PM Red Bulls) Der EHC Red Bull München hat Dimitri Pätzold zum neuen Torwarttrainer der Profimannschaft ernannt.

Der ehemalige Nationaltorhüter übernimmt ab sofort die Verantwortung für das Coaching und die Entwicklung der Münchner Goalies und ergänzt als Co-Trainer künftig den Trainerstab von Head Coach Oliver David. Der 43-Jährige tritt die Nachfolge von Patrick Dallaire an, der den Club nach zwölf Jahren auf eigenen Wunsch in Richtung Nordamerika zu einer Organisation in der NHL verlassen hat.

Pätzold gehört bereits seit Sommer 2024 zur Eishockeyorganisation der Red Bulls. In den vergangenen beiden Jahren war er für die Ausbildung der Torhüter im Nachwuchsbereich der Rookie Bulls verantwortlich und arbeitete dabei mit den Goalies sämtlicher Altersklassen zusammen. Zuvor sammelte er als Torwarttrainer beim DEL2-Club EV Landshut Erfahrungen im Profi- und Nachwuchsbereich.

Mit der Neubesetzung setzt der viermalige deutsche Meister auf eine interne Lösung. Pätzold kennt die Strukturen der Organisation ebenso wie die Anforderungen im professionellen Eishockey. Er wird künftig unter anderem die Weiterentwicklung der Torhüterposition auf höchstem Niveau begleiten.

Christian Winkler, Managing Director Sports Red Bull Eishockey: „Dimitri hat in den vergangenen beiden Jahren super Arbeit innerhalb unserer Organisation geleistet. Er kennt unsere Philosophie, arbeitet detailliert und bringt gleichzeitig die Erfahrung eines ehemaligen Spitzentorhüters mit. Er wird unsere Torhüter auf und neben dem Eis perfekt weiterentwickeln. Dabei kann er auf dem Fundament aufbauen, das Patrick über viele Jahre mit großer Kompetenz und Leidenschaft gelegt hat.“

Dimitri Pätzold sagt: „Ich freue mich sehr auf meine neue Rolle im Club und bin dankbar für die Chance, diese Aufgabe im Trainerteam von Oliver übernehmen zu dürfen. Ich trete in große Fußstapfen. Patrick hat über viele Jahre hervorragende Arbeit geleistet und die Entwicklung der Torhüter in München entscheidend mitgeprägt. Ich kann es kaum erwarten, die Arbeit mit Antoine Bibeau, Mathias Niederberger und Matthias Bittner aufzunehmen.“

Neben seiner Trainerlaufbahn bringt Pätzold umfangreiche Erfahrungen als aktiver Spieler mit. Der ehemalige deutsche Nationaltorhüter absolvierte 15 Spielzeiten in der DEL und stand zudem in der NHL für die San Jose Sharks zwischen den Pfosten. International vertrat er Deutschland bei den Olympischen Winterspielen 2010 in Vancouver sowie bei fünf Weltmeisterschaften.

143 Wieviel Geld gibst Du bei einem regulären Stadionbesuch zusätzlich zum Eintrittspreis, also für zum Beispiel Getränke, Essen, Merchandising usw. aus? maximal 10 Euro zwischen 10 und 20 Euro zwischen 20 und 50 Euro zwischen 50 und 100 Euro mehr als 100 Euro