Veränderungen im Kader für dritte Phase der WM-Vorbereitung – Fabio Wagner stößt mit sechs weiteren Spielern zum Team

Garmisch. (PM DEB) Für die Männer-Nationalmannschaft des Deutschen Eishockey-Bundes e.V. (DEB) beginnt am Dienstag die dritte Woche der Vorbereitung auf die IIHF Weltmeisterschaft 2026 in der Schweiz.

Bundestrainer Harold Kreis hat die erwarteten Kaderanpassungen vorgenommen und geht mit drei Torhütern, acht Verteidigern und 14 Stürmern in die beiden Länderspiele gegen Österreich. Diese finden am Donnerstag, den 30. April 2026, um 19 Uhr in Zell am See (AUT) sowie am Samstag, den 2. Mai 2026, um 17 Uhr in Garmisch-Partenkirchen statt.

Der DEB-Kader wurde auf sieben Positionen verändert. Lediglich im Tor gibt es gegenüber Phase eins und zwei keine personellen Wechsel. Dominik Kahun (Lausanne HC) stößt wie geplant zum Team; von den Kölner Haien kommen Dominik Bokk, Jan Luca Sennhenn und Parker Tuomie hinzu. Vom EHC Red Bull München wurden Maximilian Kastner, Phillip Sinn und Fabio Wagner nominiert.

Zur Nominierung von Fabio Wagner, der aktuell in der PENNY DEL gesperrt ist, äußert sich Christian Künast, Vorstand Sport des DEB: „An seinen sportlichen Qualitäten gibt es keinen Zweifel. Das bestätigen seine 100 Länderspiele für die Nationalmannschaft, in denen er stets eine wichtige Stütze für uns war. Den Vorfall in den Playoffs haben wir in Gesprächen mit Fabio, der PENNY DEL und allen Beteiligten aufgearbeitet. Auf dieser Grundlage haben wir im Verband gemeinsam entschieden, ihm die Möglichkeit zu geben, seinen Beitrag für die Nationalmannschaft zu leisten.“

Nicht mehr dabei sind Bettahar, Klein, Pilu, Hede, Heigl, die Brüder Krauß und Leonhardt.

Auch im Coaching Staff gibt es Veränderungen: DEB-Assistenztrainer Alexander Sulzer ist ab sofort mit dabei. Ergänzt wird das Team hinter der Bande durch Mark French (Assistenztrainer) und Ilpo Kauhauen (Torwarttrainer), die wie Sulzer bei der WM in der Schweiz im Einsatz sein werden.

Bundestrainer Harold Kreis blickt auf Phase drei voraus: „Wir haben in Phase zwei mit den Länderspielen gegen das slowakische Team eine geschlossene Mannschaftsleistung gesehen und viele Dinge gut umgesetzt. Daran wollen wir in der kommenden Trainingswoche anknüpfen und dabei auch die Spieler integrieren, die jetzt neu zu uns stoßen. Insofern rechnen wir mit zwei weiteren anspruchsvollen Härtetests gegen Österreich, die für uns weitere Erkenntnisse bringen werden.“

Das Aufgebot

Autogrammstunde und öffentliches Training in Garmisch-Partenkirchen

Eishockey-Fans können die Nationalmannschaft am Freitag, den 1. Mai 2026, in Garmisch-Partenkirchen hautnah erleben. Um 13 Uhr findet in der Innenstadt eine Autogrammstunde mit DEB-Spielern an der Spielbank Garmisch-Partenkirchen statt. Am Nachmittag lädt der DEB um 16 Uhr zum öffentlichen Training ins Olympia-Eissport-Zentrum ein. Der Eintritt ist frei.

WM-Vorbereitung 2026, Männer-Nationalmannschaft

16.04.2026 | Tschechien – Deutschland | 5:3 (1:0, 1:2, 3:1)

17.04.2026 | Tschechien – Deutschland | 4:1 (2:0, 1:0, 1:1)

23.04.2026 | Deutschland – Slowakei | 3:1 (0:1, 2:0, 1:0)

25.04.2026 | Deutschland – Slowakei | 3:1 (0:0, 2:1, 1:0)

30.04.2026 | 19:00 Uhr | Österreich – Deutschland (Zell am See / AUT)

02.05.2026 | 17:00 Uhr | Deutschland – Österreich (Garmisch-Partenkirchen)

10.05.2026 | 17:00 Uhr | Deutschland – USA (Mannheim)